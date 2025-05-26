噶居寺蔣揚端午送暖 邀弱勢團體享美食、贈福田金

噶居寺蔣揚端午送暖，邀弱勢團體共150人嚐美食、捐贈福田金。（記者王姝琇攝）

2025/05/26 17:24

〔記者王姝琇／台南報導〕端午將至，財團法人台南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會，今天舉辦「粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀台南市脊髓損傷關懷協會、腦性麻痺之友協會、南瀛脊髓損傷關懷協會等身心障礙朋友與街友共150人共襄盛舉。

現場除了熱騰騰的火鍋佳餚，更由基金會創辦人洛本天津仁波切親自發送福田金祝福眾人平安健康，並結合衛生局提供胸部X光健檢，讓弱勢族群健康過端午。

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洛本天津仁波切表示，街友與弱勢族群往往被社會忽略，節日更顯孤單；而慈善正該落實於節慶與日常。噶居寺蔣揚慈善基金會多年來關懷街友與弱勢者，每逢端午、中秋與農曆新年皆舉辦餐會傳遞關懷，除了溫飽肚腹，也補足他們心靈上的空缺。

基金會說明，自2019年起，活動規模與服務內容持續擴大，從單純共餐轉型為「街友支持計畫」，提供諮商輔導、剪髮、發放扶助金、安家服務諮詢、租屋補助與就業轉介等全方位協助。疫情期間雖短暫停辦，2023年起逐步恢復，並擴大邀請腦麻與脊損協會成員一同參與，共享節慶溫情。

現場參與者中，不少街友表示已多年未曾在佳節吃上一頓熱食，對於基金會的邀請與貼心安排深感感激。活動現場也設有衛生局合作的X光檢查站，提醒街友重視身體健康、及早篩檢病竈。

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