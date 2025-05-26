中央地方將攜手斥資2千萬 改善土牛運動公園球場設施

土牛運動公園球場舖面嚴重破損。（江啟臣提供）

2025/05/26 17:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡土牛運動休閒公園，是山城地區唯一的運動公園，年久失修，不僅籃球場及網球場鋪面嚴重破損，滑輪溜冰場也多處龜裂，甚至出現積水情況，立法院副院長江啟臣今日會勘並協助爭取體育署補助1000萬元，市府自籌1000萬元，共斥資2000萬元打造籃、足球共用場地，並將協助爭取補助以修復滑輪溜冰場。

江啟臣表示，石岡土牛運動休閒公園是山城區約9.3萬人口唯一運動公園，其中，籃球場、網球場使用逾22年，場地鋪面嚴重破損，排水功能也不佳，因此爭取國教署核定2000萬元經費，重新整修既有籃球場及原網球場鋪面，並增設圍籬及排水設施，提供民眾更好的運動環境。

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由於公園內的滑輪溜冰場也同樣多處龜裂，甚至出現積水情況。江啟臣表示，山城是台中培養滑輪溜冰運動選手的搖籃，土牛運動公園溜冰場更是山城唯一的標準場地，如此的場地環境實在讓人搖頭，籲請台中市運動局盡速提出改善計畫，後續會協助向中央爭取經費補助。

台中市運動局副局長謝明儒則感謝江副院長協助向體育署爭取「建置社區共用足球場計畫」，將設置籃、足球共用場地，總經費2000萬，由體育署補助1000萬，預計6月上網招標 ，明年上半年即可完工；另滑輪溜冰場修復案，目前已進行規劃中，預計需要1000萬經費修復，近日將向體育署提報計劃，爭取中央補助。

市議員吳振嘉表示，土牛運動休閒公園改善案，他在市議會多次質詢，並與江啟臣副院長分工合作，在中央、地方政府爭取經費，除了籃、足球場，未來也持續爭取經費改善滑輪溜冰場。

今日會勘，有在地里長、居民等建議增設看台區與休憩區，江啟臣希望運動局能妥善運用，朝向使用友善、多元利用的方式進行規劃，盡可能滿足地方需求，完善場地周圍設施設備。

石岡土牛運動公園的球場出現積水等情形。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣邀集相關單位會勘石岡土牛運動公園。（江啟臣提供）

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