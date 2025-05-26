南市赤崁文化園區工程收尾 成功國小可望6月返校辦畢典

「赤崁文化園區工程」在施工過程中挖掘出大面積歷史建築遺構，工程也受到延宕。（資料照）

2025/05/26 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「赤崁文化園區工程」因地底發現歷史建築遺構施工延宕，迄今已長達7年，目前工程已進入收尾階段；配合園區改建的成功國小校舍施工進度逾98%，校舍已陸續點交予校方，其中成功館本月已點交，預計6月可返校舉辦畢業典禮。

成功國小配合赤崁文化園區再造工程啟動重建，2018年8月暫借文賢國中閒置教室上課，原本預定2021年暑假前完工，但施工挖到明清時期歷史遺構，以致延宕「回家」時程。

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南市議員許至椿今天在總質詢時詢問南市赤崁文化園區工程及成功國小重建延宕已久，目前進度為何，9月新學年開學可以用嗎？他要求9月1日開學日，所有學生能回到成功國小就學。

南市文化局長黃雅玲表示，目前成功國小北棟教室已完工交付予校方，可以進行使用，成功館則於5月25日點交、東棟預計6月2日點交，校園景觀等也預計於5月底完成交付，預計可於6月14日返回成功館舉辦畢業典禮。

教育局長鄭新輝則表示，該校北棟建築已開始進行內部裝修，東棟在交付後也會立刻開始進行裝修，力拚今年9月份能夠讓師生返校上課。

文化局指出，台南市赤崁文化園區工程已進入收尾階段，其中成功國小校舍重建進度截至5月25日已逾98%，文化局每週召開工地會議，持續監督工程進度，並協助學校辦理弱電系統及室內裝修工程採購及施工協調事宜。

另外，文化局已將建照變更案送工務局審查，同時持續管控設計單位的圖面審查、承包廠商修正施工計畫書與安全防護計畫備查等行政時程，並積極協調工務局、消防局加速無障礙設施勘檢及消防查驗程序。

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