教局偕成大舉辦台南全民科學日開幕 20所國中參與

台南全民科學日啟動，教育局攜手成大點亮學生科學探索之眼，帶來一整天精彩的科學體驗。（台南市教育局提供）

2025/05/26 17:09

〔記者王姝琇／台南報導〕由台南市教育局與國立成功大學科學教育中心共同主辦的「2025全民科學日」今日盛大登場，全市共有20所國中同步響應參與，帶來一整天精彩的科學體驗。

活動開幕式於新興國中舉行，由教育局副局長王崑源、成大理學院副院長李欣縈及各校代表一同揭開序幕。現場除有精彩的學生表演，亦安排亮點活動「科學密室—跟著鴨鴨闖異界」體驗，啟動這場結合科學探究與趣味學習的科普盛會。

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市長黃偉哲表示，台南市積極推動科普教育向下扎根，期盼透過動手實作與生活應用，引導學生培養探索精神與解決問題的能力。透過與成功大學科學教育中心攜手舉辦「全民科學日」，讓學生理解科學不僅存在於課本中，更貼近日常生活，是觀察與思考的起點。市府將持續挹注資源支持各類創新學習活動，讓孩子在多元體驗中發現學習樂趣，拓展未來視野。

教育局長鄭新輝表示，「全民科學日」以生活化與趣味性的設計為出發點，透過動手實作引發學生對科學的好奇與學習動機。今年成大科學教育中心規劃4項教案，包含「糖水旋光」、「藍晒圖」、「浮沉子」及「非彈性碰撞」，結合日常素材與手機操作，讓學生從實驗中掌握科學原理、提升思辨能力。

成功大學理學院副院長李欣縈表示，今年除了在新興國中設置科學密室與現場互動教案外，另有20所學校於5至6月間同步舉辦「校園科學研習營」，由參與研習的學生擔任推廣小尖兵，將科學精神擴散至更多校園角落。透過循序推廣與實作體驗，讓科學教育從點到面持續深化，培養學生主動探究、樂於學習的態度與能力。

2025全民科學日今日盛大登場，全市共有20所國中同步響應參與。（台南市教育局提供）

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