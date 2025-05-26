為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新埔長照園區不見進展 議員要求竹縣府加把勁、楊文科稱已招標中

    新竹縣無黨籍縣議員呂宛庭，關注婦女凍卵補助何時可在新竹縣上路外，也對新埔長照園區始終不見實質進度，要求縣府加把勁。（記者黃美珠攝）

    新竹縣無黨籍縣議員呂宛庭，關注婦女凍卵補助何時可在新竹縣上路外，也對新埔長照園區始終不見實質進度，要求縣府加把勁。（記者黃美珠攝）

    2025/05/26 17:04

    〔記者黃美珠／新竹報導〕「新埔長照社福產創共融園區BOT案」已經談了幾年，但始終沒看到實質進展，無黨籍新竹縣議員呂宛庭今天總質詢時要求縣府說明且加把勁推動。縣長楊文科說，新埔長照園區已招標中，縣府會全力完成來照顧長者。

    縣府社會處長陳欣怡說，這個BOT案首次流標後，今年4月11日已再次公告招商，邀請有意投入長照及社福產業的民間單位踴躍參與。

    「新埔長照社福產創共融園區BOT案」公告期限到今年6月24日下午5點為止，這次招商條件跟上次比較後所做的調整重點如下：延長提案準備時間，提供申請者更充裕的作業空間，投資執行計畫書提送期限由30日延長為60日，興建執行計畫書提送期限由60日延長為90日；另調降權利金額度，以提升投資誘因，固定權利金由每年60萬元調降為30萬元，變動權利金比例下修為0.5%，希望可以因此促進業者的投標意願，目前也確實還有人表示興趣當中。

    呂宛庭說，長照需求持續增加，這個園區的存在可以幫助很多年長者，一旦完成，園區可望擁有長照、日照以及相關共享空間等多重功能，所以她希望縣府能卯足全力去推進。

    另外呂宛庭說，全台許多縣市都有凍卵補助，新竹縣目前則還沒有，很多縣民都表示關心和期待，他覺得這個政策可以讓身體有狀況的女性享有補助。

    縣府衛生局長殷東成說，新竹縣出生率高，生育政策也優先加強宣導鼓勵生育。凍卵補助部分，目前衛生局針對罹患癌症而想生育者，用醫療補助方式達成其生育願望，目前已研擬醫療凍卵補助計畫草案，包含申請對象、項目、額度和申請方式等，持續在研議中。

    新竹縣政府社會處長陳欣怡說，「新埔長照社福產創共融園區BOT案」4月經滾動式調整招商條件以後，已經重新上網公告招商中。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府社會處長陳欣怡說，「新埔長照社福產創共融園區BOT案」4月經滾動式調整招商條件以後，已經重新上網公告招商中。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播