新埔長照園區不見進展 議員要求竹縣府加把勁、楊文科稱已招標中

新竹縣無黨籍縣議員呂宛庭，關注婦女凍卵補助何時可在新竹縣上路外，也對新埔長照園區始終不見實質進度，要求縣府加把勁。（記者黃美珠攝）

2025/05/26 17:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕「新埔長照社福產創共融園區BOT案」已經談了幾年，但始終沒看到實質進展，無黨籍新竹縣議員呂宛庭今天總質詢時要求縣府說明且加把勁推動。縣長楊文科說，新埔長照園區已招標中，縣府會全力完成來照顧長者。

縣府社會處長陳欣怡說，這個BOT案首次流標後，今年4月11日已再次公告招商，邀請有意投入長照及社福產業的民間單位踴躍參與。

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「新埔長照社福產創共融園區BOT案」公告期限到今年6月24日下午5點為止，這次招商條件跟上次比較後所做的調整重點如下：延長提案準備時間，提供申請者更充裕的作業空間，投資執行計畫書提送期限由30日延長為60日，興建執行計畫書提送期限由60日延長為90日；另調降權利金額度，以提升投資誘因，固定權利金由每年60萬元調降為30萬元，變動權利金比例下修為0.5%，希望可以因此促進業者的投標意願，目前也確實還有人表示興趣當中。

呂宛庭說，長照需求持續增加，這個園區的存在可以幫助很多年長者，一旦完成，園區可望擁有長照、日照以及相關共享空間等多重功能，所以她希望縣府能卯足全力去推進。

另外呂宛庭說，全台許多縣市都有凍卵補助，新竹縣目前則還沒有，很多縣民都表示關心和期待，他覺得這個政策可以讓身體有狀況的女性享有補助。

縣府衛生局長殷東成說，新竹縣出生率高，生育政策也優先加強宣導鼓勵生育。凍卵補助部分，目前衛生局針對罹患癌症而想生育者，用醫療補助方式達成其生育願望，目前已研擬醫療凍卵補助計畫草案，包含申請對象、項目、額度和申請方式等，持續在研議中。

新竹縣政府社會處長陳欣怡說，「新埔長照社福產創共融園區BOT案」4月經滾動式調整招商條件以後，已經重新上網公告招商中。（記者黃美珠攝）

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