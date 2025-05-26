台南宜居小東社宅進度達96.23％ 預計下個月底竣工

副市長趙卿惠今日特別前往視察「宜居小東」社宅施工進度。 （台南市政府提供）

2025/05/26 17:05

〔記者王姝琇／台南報導〕「宜居小東」社宅是台南市首座自建社宅，不僅承載市府對市民居住權益的重視，也展現打造宜居城市的具體行動，全案自2021年7月開工，目前工程進度已達96.23%，進入完工收尾階段，副市長趙卿惠今日特別前往實地視察施工進度。

趙卿惠表示，宜居小東擁有絕佳地理位置，西側為台南公園、東臨成功大學，南鄰台南火車站，交通機能完善。建築設計融合台南特色，採「單伸手式住宅」空間美學，並榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規劃設計類卓越獎」。

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都發局說明，小東社宅除規劃1至3房型共379戶外，更兼具社會福利功能，其中1樓設置日照中心、幼兒園及商業空間，並提供公共地下停車場服務周邊停車需求。全棟建築採用通用設計，強化無障礙設施，並取得綠建築、智慧建築候選證書，實現市府打造跨世代共融、優質居住空間的理念。

趙卿惠進一步勉勵，小東社宅的推動不僅是落實社會住宅政策的具體展現，更是台南市邁向居住正義的重要一步，請都發局務必確保工程品質，實現為市民提供安全、宜居生活空間的承諾。工程預計於今年6月底竣工，將可擴大全摨南市社宅服務量能，提供安全、安心且具有生活品質的居住選擇。

市府將持續推動社會住宅政策，透過直接興建、都更回饋及容獎捐建等多元取得方式，以提供市民優質、可負擔的適居住宅為目標，實現宜居城市的美好願景。

「宜居小東」社宅目前工程進度已達96.23%，進入完工收尾階段。（台南市政府提供）

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