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    新北三重聯醫遲未加入住院整合照護計畫 衛生局：2週內提時程表

    民進黨籍市議員彭佳芸針對「新北市立聯合醫院未加入住院整合照護計畫」及「提高護理師待遇」提出質詢，呼籲市府正視醫療照護資源分配與關注護理人力荒與智慧醫療發展。（記者羅國嘉攝）

    民進黨籍市議員彭佳芸針對「新北市立聯合醫院未加入住院整合照護計畫」及「提高護理師待遇」提出質詢，呼籲市府正視醫療照護資源分配與關注護理人力荒與智慧醫療發展。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/26 17:03

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會於今（26）日進行一、六審業務質詢，民進黨籍市議員彭佳芸針對「新北市立聯合醫院未加入住院整合照護計畫」及「提高護理師待遇」提出質詢，呼籲市府正視醫療照護資源分配與關注護理人力荒與智慧醫療發展。衛生局長陳潤秋回應，將在2週內請新北聯醫提出具體時程表，力促其在今年內加入中央補助計畫。

    彭佳芸指出，衛福部自2022年起試辦「住院整合照護計畫」，透過一對多照護模式及健保補助，能有效減輕住院病患家屬的看護費用負擔。根據現行補助制度，每名病患每日可獲750元補助，實際負擔不超過1050元，相較傳統一對一看護每日費用約2000元，可節省超過6成費用。然而，三重聯醫至今未申請加入。

    彭佳芸表示，目前新北市已有包括亞東、雙和、慈濟、馬偕、恩主公、台北醫院、輔大、新泰、耕莘等10家醫院加入該計畫，新北市在六都中排名第二，提供469床整合照護床位。唯獨三重聯醫以護佐人力招聘困難為由，遲遲未申請，更曾以「市民不喜好一對多照顧模式」推諉，與實際照護需求嚴重脫節。

    對此，衛生局長陳潤秋回應，作為督導單位，已多次建議新北聯醫積極評估並克服內部行政作業困難。將在2週內請新北聯醫提出具體時程表，力促其在今年內加入中央補助計畫，不讓市民再次錯失寶貴資源。

    除住院照護議題外，彭佳芸也關注護理人力荒與智慧醫療發展。她建議新北市應跟進中央政策，提高護理師待遇，支持每人每月加給至少1萬元，並導入AI科技減輕護理人員負擔。以輝達近期在美展示的AI護理機器人為例，該技術已由台中榮總導入，預估可降低3成護理工時。

    陳潤秋說，護理人力的資金大概都是由各醫院來調度，衛生局也真對此事非常重視，所以會持續希望不只中央在健保的經費加入外，事實上各家醫院也會用自己的盈餘來做加薪部分；另外護理機器人部分，會持續關注台中榮總試辦的後續。

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