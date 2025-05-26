暴雨灌入車廂變水濂洞 北捷淡水站屋頂擬增設擋板

有網友分享本月在淡水搭捷運站搭車，進入車廂發現有大量雨水跑進車廂間。（資料照）

2025/05/26 16:55

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運4月、5月連遇暴雨來襲，瞬間強降雨水潑入淡水線淡水站車廂並積水，出現水濂洞、滑水道等情形，市議員王孝維今天在市議會質詢中，詢問北捷有何改善計畫，避免重蹈覆轍；北捷回應，已針對淡水站屋頂研擬設置部份擋板改善，將持續與捷運局研擬評估，確認可行性後，年底前完成試辦並評估成效。

王孝維表示，天候異常風雨強勁，但不能發生便歸咎於老天不對，如果民眾跌倒甚至提出國賠怎麼辦？而且花那麼多錢興建捷運，卻擋不住外頭的風雨，是否整體防水功能有缺陷？上個月一次、這個月一次，不要再有第三次了。

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北捷總經理黃清信說，原本設有截流設施，但近期雨量遠超當初設計的截流容量，極端氣候讓相關單位得以重新檢視過往設計，是否有優化的空間，目前先採列車調度因應，將加速改善。

黃清信提到，已與捷運局研擬改善方案，從屋頂洩水的部分，設置阻擋設施，防止雨水從車門口流進車廂，將盡快找尋車廂試辦，希望年底前改善，如果能夠解決問題，就會進行全面改善。

北捷補充，淡水站月台為開放式設計高架車站，捷運局於興建時，考量正常降雨狀況下需供足夠遮蔽功能，屋簷設計已向外延伸約2.2公尺。近期發生雨水潑入車廂事件，是因瞬間強降雨並伴隨強風，加上當下列車正於淡水站月台停靠並開啟車門候客，導致部份雨水受風勢吹入車廂。

現階段採取機動調控淡水站列車停靠月台及開關門時機，以降低雨水進入車廂機率；同時加強高架、平面車站人員巡查與清潔作業，確保車廂環境及旅客乘車舒適。

關於淡水站屋頂改善，在不影響結構安全及整體景觀下，已著手研擬於屋簷下方設置部份擋板，降低雨水潑入風險，後續將與捷運局確認可行性，年底前依試辦成效，評估永久改善方案。

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