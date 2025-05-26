台南「林百貨」再開幕11週年 40款新商品翻玩童趣、快閃日本

「Fun Fun Hayashi 摩登小賣所」特展。（記者王姝琇攝）

2025/05/26 16:53

〔記者王姝琇／台南報導〕台南指標性歷史空間「林百貨」將於6月14日迎來再開幕第11週年，推出40款翻玩童趣的全新「拾憶小時光」系列商品，並將童趣好物帶往海外，於日本進行跨海快閃文化交流，更以「拾憶行動」實踐文化永續精神，透過策展、設計與在地共創，延伸文化價值。

南市文化局今天於林百貨舉辦週年主題企劃活動宣傳，市長黃偉哲出席表示，期盼林百貨作為結合文創與觀光的代表性場域，持續深化文化交流、促進空間活化，進一步厚植台南的人文底蘊。

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黃偉哲強調，林百貨今年從全國1026件申請案中脫穎而出，獲文化部選為「第1屆百大文化基地」，進而跨海進軍日本展開文創快閃合作、巡迴展出，不僅成為台南之光，也是台灣之光。

南市文化局長黃雅玲說，林百貨本次週年主題為「拾憶小時光」，推出40款主題商品，並打造沉浸式展覽空間，引領民眾展開「拾憶想像」的創意冒險。同時首度攜手日本人氣生活雜貨專門店LOFT展開快閃合作，實踐「拾憶連結」的跨國文化對話，並推動公益與永續行動計畫，讓文化從記憶中延伸為城市共好的力量。

此次與日本LOFT合作的主題為「Fun Fun Taiwan」，首場快閃活動於即日起至6月15日在大阪梅田LOFT登場，並自5月31日起擴展至全日本共10間分店巡迴展出，盼透過設計語言與文創商品，向日本消費者傳遞台南創意能量，展開一場跨越語言與地理的文化對話。

林百貨吉祥物「林娃娃」化身時光旅人，帶領大眾翻玩童年記憶。位於4樓「林聚點」的沉浸式展覽「Fun Fun Hayashi 摩登小賣所」重現童年場景，透過大人視角重新詮釋兒時記憶，融合摺星星、作業簿挑戰、福利社等互動設計，讓設計不只是視覺語言，更成為情感的觸媒與生活文化的縮影。

拾憶小時光系列商品。（南市文化局提供）

「林百貨」將於6月14日迎來再開幕第11週年，南市文化局今天於林百貨舉辦週年主題企劃活動宣傳。（記者王姝琇攝）

「林百貨」將於6月14日迎來再開幕第11週年，南市文化局今天於林百貨舉辦週年主題企劃活動宣傳。（記者王姝琇攝）

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