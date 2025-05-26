這不是詐騙！鹿港光影節拍30秒短影音 抽大阪機票、PS5等好禮

兩隻超萌minini角色坐落在鹿港舊鹿港溪畔草地間，點燈後閃閃發光，美麗極了。（圖由縣府提供）

2025/05/26 16:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕本週六（5月31日）就是端午節，星期五（30日）開始放3天連假，除了看划龍舟，鹿港鎮還有一個亮眼的活動「小鎮光影藝術節」，活動雖已在上週六（5月24日）搶先點燈，但燈期將一路延續至7月27日，每天晚上6點半到10點間點燈，白天逛老街、晚上賞燈，拍照再來個影音，留下幸福美麗的回憶。

鹿港光影藝術節是端午重頭戲，今年以「當我們同在一起」為主題，燈區遍布舊鹿港溪畔、桂花巷藝術村及老街周邊，融合創意燈飾與可愛IP角色minini，白天可拍萌萌裝置藝術，夜晚燈光亮起、倒影閃爍，minini變身夜晚主角，陪大家沉浸夢幻氛圍，無論親子出遊或情侶約會都超適合。

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縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，透過藝術結合可愛角色，希望讓更多人重新認識鹿港的文化與美感。今年更首度舉辦短影音徵件活動，邀請全台旅客發揮創意，用30至60秒的影片記錄光影藝術節的精彩時刻。

影片內容需涵蓋鹿港在地特色（如景點、建築、美食等），同時呈現minini裝置的互動或創意畫面（例如：拍照、跳舞、創作等），並加上背景音樂與文字敘述，即可參加抽獎。

豐富獎項包括《台北－大阪》星宇航空雙人來回機票、《Play Station 5》數位版、《鹿港澄悅酒店》家庭房平日住宿券，以及LINE Friend minini周邊商品與Kodak底片相機，光是機票市值就高達4萬2千元、一台搶手的PS5也要1萬5千元，想搏運氣就來參加。

投稿方式簡單，只要將影片上傳至FB貼文、IG Reels或YouTube Shorts任一平台，設為公開，並加註兩個Hashtag：#小鎮光影藝術節 #鹿港鎮，再私訊城觀處官方臉書粉專「愛玩彰化」提供影片連結即可參加，獎項預計於8月1日公開抽出。

活動資訊詳見官方網站。

小鎮光影藝術節燈期將一路延續至7月27日，每天晚上6點半到10點間點燈，入夜後的絢麗超夢幻。（圖由縣府提供）

多個minini角色白天在草地上玩起疊疊樂，童趣十足。（圖由縣府提供）

今年鹿港小鎮光影藝術節舉辦短影音徵件活動，邀請全台旅客發揮創意，用30至60秒的影片記錄精彩時刻，就有機會抽到機票、PS5等好禮。（圖由縣府提供）

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