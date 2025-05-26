淡蘭百年山徑北北基宜會師 3路線走讀山林

淡蘭古道包括了隆嶺古道、草嶺古道、石空古道與跑馬古道等十多條步道，圖為草嶺古道。（宜蘭縣政府提供）

2025/05/26 16:49

〔記者游明金／宜蘭報導〕連接新北市、台北市、基隆市及宜蘭縣的淡蘭古道，是清朝時期淡水廳通往噶瑪蘭廳間的重要山區通道；北北基宜四縣市每年都會輪流舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」活動，今年由宜縣主辦，將在6月7日在礁溪跑馬古道公園登場，邀請民眾走入山林、走讀歷史，明（27日）起開放報名，歡迎報名參加。

淡蘭古道包括隆嶺古道、草嶺古道、石空古道與跑馬古道等十多條步道，從清朝迄今承載超過兩百年的歷史軌跡，目前為台灣首條國家級綠道，兼具歷史文化與自然景觀價值。自2016年起，北北基宜四縣市攜手推動「淡蘭百年山徑會師」活動，每年輪流主辦，持續推廣淡蘭古道的保育、活化與文化觀光整合，成為北台灣山徑推廣的合作典範。

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今年活動由宜蘭縣政府接棒主辦，特別選定具歷史意義的礁溪「跑馬古道公園」作為會師地點，跑馬古道早期是先民搬運貨物或日軍巡邏、運輸補給的路線，今日古道雖已翻修拓寬，但早期便於搬運的圓木枕和拖運的木馬仍有部份保留。

會師將結合「徒步走」活動，縣府規劃兩條健走路線，讓參與民眾可依體力與興趣自由選擇。6月7日有2條路線，路線一：跑馬古道公園至跑馬古道入口折返，這是親子大眾路線，來回3.9公里，名額120人，報名網址點此。

路線二：跑馬古道公園經跑馬古道至石牌縣界公園，全程8.9公里，回程由接駁車接駁，名額40人。報名網址點此。這兩路線5月27上午10點開放報名。

縣府另在7月12日規劃一條路線；從外澳火車站經接天宮、石空古道至龜山島瞭望台（新北、宜蘭交界）折返，來回10公里，名額40人，報名網址點此，6月30上午10點開放報名。

宜蘭縣政府今為活動宣傳，代理縣長林茂盛表示，「淡蘭百年山徑北北基宜會師及徒步走」活動將於6月7、7月12日舉行會師儀式與健走導覽，縣政府誠摯邀請民眾一同踏上古道，放慢腳步、親近自然，共同走讀歷史、共享淡蘭文化之美。

「淡蘭百年山徑北北基宜會師」活動，今年由宜縣主辦，將在6月7日在礁溪跑馬古道公園登場。（記者游明金攝）

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