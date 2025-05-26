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    北捷被批壓榨清潔工！特休、年資歸零改合約止血

    議員何孟樺（右）下午議會質詢提及此事，北捷總經理黃清信（左）說明，5月6日已與清潔委外廠商變更合約完成。（記者劉詠韻翻攝）

    議員何孟樺（右）下午議會質詢提及此事，北捷總經理黃清信（左）說明，5月6日已與清潔委外廠商變更合約完成。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/05/26 16:37

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運公司於委外清潔合約中，先前未依規定納入「特休年資併計」條款，今年合約更新時，恐讓近900名清潔人員面臨年資與特休假重新歸零的困境，更挨轟壓榨清潔工。對此，北捷總經理黃清信今（26）日於市議會交通部門備詢時表示，北捷已於本月6日與外包廠商完成合約變更，清潔人員的年資將全數併計，特休假天數也將依據實際年資補足。

    依據《勞基法》規定，特休隨年資累積，職員於單位工作滿1年以上2年未滿，可享有7日特休，10年以上者則每年加給1日，加至30日為止。北捷先前遭質疑，儘管目前在北捷工作的清潔人員皆為委外人力，但行政院公共工程委員會及北市府早於2019年與2020年修正「勞務採購契約範本」，要求勞務採購案必須包含此條款，但北運未將規定納入契約。

    台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿表示，統計指889名清潔人員平均服務年資達8.21年，其中354人服務超過10年，平均年齡為63歲；若明年由新廠商接手，所有員工的特休年資將重新計算，預估將損失共7820天的特休假，按時薪190元計算，等同於1188萬6400元的工資損失。

    民進黨議員何孟樺今下午於議會質詢提及此事，總經理黃清信說明，北捷5月6日已與清潔委外廠商變更合約完成。針對先前工會的訴求，黃已要求北捷清查清潔員工年資，目前車站共880名清潔人員，另剩下4位因出國而未清查，不過仍視實際狀況認定，強調全面一體適用，並依據入職年資併計特休假天數。

    因北捷外包清潔工的特休與年資歸零爭議，台灣勞動派遣產業工會4月30日至北捷公司前抗議。（資料照）

    因北捷外包清潔工的特休與年資歸零爭議，台灣勞動派遣產業工會4月30日至北捷公司前抗議。（資料照）

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