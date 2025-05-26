大學新鮮人先修課程資訊平台 今年開課數量創新高

大學新鮮人先修課程資訊平台，包括中央大學等校今年開課總數量創新高。（圖由中央大學提供）

2025/05/26 16:35

〔記者林曉雲／台北報導〕大學新鮮人先修課程資訊平台，教育部委由國立中央大學執行，攜手15所夥伴學校共同開設大學基礎必修課程，涵蓋13個課程領域，中央大學今（26）日說明，今（114）年開課數量創新高，共開設38門課程，提供高中生及準大一生暑假自我加值好選擇，高中生暑假跨校選修拚認抵。

中央大學教務長林志光指出，越來越多學生在進入大學之前，透過大學先修課程，主動探索未來的學術興趣，無論是未來想輔系、雙主修，或進行轉系，甚至提前畢業，大學新鮮人在暑假期間累積學分，展現高度的學習自主性。

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林志光說明，大學先修課程原本以基礎必修課程為主打，為回應教育現場多元學習需求，去年起結合藝術與美感素養導向先修課程，推出藝術人文領域，展現對全人教育的重視與實踐。

此外，歷年來廣受歡迎的中央大學微積分、大一英文、大一國文、日文、經濟學等課程，為提升學習彈性，今年均以同步遠距課程形式進行，便利全國學生線上參與。

平台開課學校及課程例如：國立成功大學開設資料科學程式設計課，國立東華大學開設初級程式設計-Python課及日語（一） 課，國立政治大學開設微積分甲課，國立清華大學開設微積分一、經濟學原理等課，國立陽明交通大學開設微積分甲（一） 、會計學（一）等課，國立暨南國際大學開設程式設計與美學創作及英文（上）課，國立台灣師範大學開設微積分乙（一）等。

林志光表示，平台整合全國大專院校認抵資訊，學生可直接查詢自己的錄取校系認抵哪些課程，跨校課程也能一次報名，規劃暑期學習非常方便，深獲學生與家長好評。即日起至6月24日受理選課報名，完整課程及認抵資訊已上網公告。

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