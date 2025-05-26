進停車場不到1分鐘被收15元 北市議員批各種收費亂象

台北市議員洪婉臻今（26）日在議會交通部門質詢指出，台北市府針對551處市有公用停車場管理亂象一堆。（記者何玉華攝）

2025/05/26 16:27

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員洪婉臻今（26）日在議會交通部門質詢指出，台北市府針對551處市有公用停車場管理亂象一堆，包括一入場就收費，沒停車也要收過路費，明明委託契約有要求業者提供15分鐘離場免予收費的規定，卻未落實；還有南門市場停車場兩週內停車費率節節升，從120元漲到200元，對於不合理的頻繁調整費率，停車管理處應做好把關工作。

民眾透過1999反映，在嘟嘟房府前廣場地下停車場，下午13:15分進場，找不到停車位後，同日下午13:15分出場，僅1分鐘時間就被扣了15元（未滿30分鐘停車）的費用；還有民眾抱怨到西門町逛街，要將車停到峨嵋立體提車場，開到頂樓找不到停車位後，決定離場，但到一樓出口卻不被放行，經向管理員反映，經向管理員反映，管理員表示，有車位才會放車輛進場停放，要離場需先繳清1小時30元的費用。

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洪婉臻表示，一入場就被收費，是許多民眾的痛，當場詢問官員是否也有類似經驗；台北市停車管理工程處處長劉瑞麟表示他也有類似經驗；洪婉臻表示，依照委託經營契約，停車場應提供15分鐘離場免予收費，相關規定應該擴及所有停車場。

此外，還有停車場費用短期內屢次調漲，有民眾反映1月13日（週一）下午3點進南門市場停車場，原停車金額單日上限200元，因南門市場休市須搭行政電梯出入，未見有任何告示，14日繳費出場的金額卻是1950元，詢問保全才說在繳費機旁有貼公告；南門市場也被投訴在2個月內多次調漲費率，從120、150、180、200元，相當不合理。

劉瑞麟表示，公有停車場合約僅規範收費上限，對於金額調整並未規範；交通局長謝銘鴻表示，對於背離行情太離譜的收費，應該要去溝通協調，允諾在一個月內提出精進計畫。

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