三峽通學安全亮紅燈 7月建置科技執法

新北市議員卓冠廷於議會質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，並指出禁止車輛進入時段仍有車輛通行、人行道安全等問題。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 16:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，至今已1週，市議員卓冠廷於議會質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，並指出禁止車輛進入時段仍有車輛通行、人行道安全等問題。新北市警察局回應，20日會勘後初估於學成路跟國成街口設置科技執法設備，預計7月底前完工；另教育局長張明文也說，針對全市341所學校的接送動線與通學安全問題，允諾3個月內完成總體檢。

卓冠廷表示，三峽車禍傷亡案件已1週，然而這個週末在網路上有非常多假冒肇事者家屬的說法，引起議論，後來被發現根本不是肇事者的家屬，也不是當事人家屬，讓許多人感到非常混亂的狀況，所以到目前為止，大家最關心的事情仍是肇事者什麼時候可做筆錄？

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警察局長廖訓誠說，針對外界傳聞及網路假訊息，三峽分局都有適時釐清、說明，而今天早上亞東醫院已有說明肇事者的目前狀況，仍在加護病房，還沒有意識可作相關筆錄。

卓冠廷表示，有沒有預計什麼時後？因為三峽分局說最快這週有辦法作筆錄；廖回，因涉及到證據能力的問題，還是要依醫院判定，才可作筆錄。另外，雖然尚未筆錄，檢察官已指示專案小組持續進行相關事證調查。

卓冠廷指出，事故發生後隔日已邀集交通局、工務局與教育局至事故地點會勘，並針對違規進入禁行區、車速過快與學童通學安全等問題提出具體改善建議，並請養工處研議增設減速平台欄杆跟實體人行道、請警察局交通大隊研議取締超速的車輛，也提醒教育局全市341所學校應全面盤點通學環境。

針對科技執法部分，廖訓誠說，在20日下午會勘後，初步可能就是在學成路跟國成街口要建置科技執法的設備，它的主要的項目是不停讓行人、時段性禁行車輛違規取締，預計在7月底之前來完工。

而針對減速平台、欄杆部分，工務局長馮兆麟則表示，目前考量到車道寬度受限，若設置實體人行道恐壓縮車道空間，將與交通局研議後再確認，預計1週內可確認人行道可行性與設計方案。

341校園接送區 3個月內全面盤點

教育局長張明文表示，針對全市341所學校的接送動線與通學安全問題，允諾3個月內完成家長接送區總體檢，針對有缺失或安全疑慮者將協調相關單位加速改善，確保學生上下學安全。

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