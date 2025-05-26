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    宜蘭有機茶評鑑邁入第9屆 大同鄉茶農林立偉拿下6次茶王

    宜蘭有機茶分級評鑑，林立偉（右2）再度榮獲有機茶王，今接受代理縣長林茂盛（左2）頒獎表揚。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭有機茶分級評鑑，林立偉（右2）再度榮獲有機茶王，今接受代理縣長林茂盛（左2）頒獎表揚。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/05/26 16:18

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭有機茶分級評鑑成績出爐，大同鄉茶農林立偉再度榮獲有機茶王，今天（26日）接受表揚，值得一提是，宜蘭有機茶評鑑舉辦9屆，林立偉拿下6次第一名，被譽為名副其實的有機茶王。

    本屆宜蘭有機茶分級評鑑有11名茶農提供24份茶品參賽，本月12日在農業部茶及飲料作物改良場北部分場比賽，依照茶品的香氣、茶樣外觀、水色、滋味評分，象徵最高榮譽的有機茶王由林立偉奪得，另選出金質獎與優質獎。

    頒獎典禮今天在礁溪劇場舉行，代理縣長林茂盛頒獎給林立偉等多名得獎人，會場還有展售媒合會，縣府邀請在地旅宿業者與會，協助行銷宜蘭有機茶，開拓更多元的行銷通路。

    分級評鑑成績如下：有機茶王大同鄉林立偉，金質獎礁溪鄉塗天賜，優質獎：礁溪鄉賴兒圖、三星鄉謝朝陽、三星鄉黃子誠、大同鄉蕭堂林、冬山鄉陳金生、冬山鄉李維、冬山鄉李訓義、冬山鄉劉向群。有機茶王每台斤建議售價2萬元，金質獎6000元，優質獎3600元。

    宜蘭有機茶分級評鑑2017年開辦後，今年邁入第9屆，林立偉得過6次的有機茶王。47歲的林立偉是茶二代，製茶資歷超過20年，2009年開始鑽研有機茶，近幾年來成為有機茶競賽的常勝軍。

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