端午垃圾怎分類？ 艾草歸類廚餘、粽葉粽繩是垃圾亂丟恐罰6千

端午節即將到來，粽葉與粽繩應丟一般垃圾，示意圖。（本報資料照）

2025/05/26 17:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕端午佳節將至，家家戶戶紛紛包粽、吃粽應景，不過吃完粽子後的「粽葉」、「粽繩」該丟哪裡，你知道嗎？環保單位提醒，這些看似天然的素材，其實屬於一般垃圾，若誤丟入廚餘桶，除了可能導致設備損壞，還可能觸法，最高恐挨罰6000元！

金門縣政府近日在臉書粉專提醒，「粽葉」屬於長纖維植物，在廚餘處理過程中恐纏住機具並造成損壞，因此無法當作廚餘處理，應視為「一般垃圾」丟棄；同樣道理，「粽繩」也屬於一般垃圾，不適合回收或進入廚餘處理流程。

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除了粽葉與粽繩，生活中常見的其他長纖維或硬殼類垃圾，像是甘蔗皮、鳳梨頭、椰子殼、榴槤殼、竹筍殼，以及牡蠣殼、貝殼等，也都應列入一般垃圾分類，不可當作廚餘。不過，端午節習俗中常見的艾草與立蛋活動後的蛋殼，則可歸類為堆肥廚餘。

彰化縣政府也呼籲，民眾在歡度節日時，應正確分類廢棄物，例如粽葉及粽繩屬於一般垃圾；吃剩的肉粽、水果皮與果核為廚餘。此外，也鼓勵大家實踐「吃多少、煮多少」、「點多少、吃多少」的原則，從源頭減少廚餘產生。

根據《廢棄物清理法》第12條規定，民眾若未依規定分類廢棄物，經查獲可處1200元至6000元罰款；若限期未改善，還可按日連續處罰。過節開心之餘，別讓一時疏忽讓荷包受傷！

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