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    首頁　>　生活

    南投仿北歐串連小農與店家 設置惜食平台

    南投縣府規劃設置惜食平台，將結合地小農與商家，媒合過剩或外觀不佳但仍可食用的蔬果與食材，以低價提供給有需要的居民購買享用。（南投縣政府提供）

    南投縣府規劃設置惜食平台，將結合地小農與商家，媒合過剩或外觀不佳但仍可食用的蔬果與食材，以低價提供給有需要的居民購買享用。（南投縣政府提供）

    2025/05/26 16:04

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為促進食物資源永續利用與社區共享互助，近期推動社區創新行動方案-「良辰吉食 Food Time 惜食平台計畫」，初步將結合縣內11個社區的在地小農與商家，媒合其過剩或外觀賣相不佳但仍可食用的蔬果與食材，透過惜食平台，仿北歐國家以成本價或優惠價，供有需要的居民購買享用。

    南投縣政府社會及勞動局近日就平台如何運作，召集各社區合作夥伴進行說明與座談，蒐集各社區對於平台使用偏好與後續規劃的建議，經初步統計，小農型社區有4個、店家型5個、混合型2個，顯見不同地區在惜食分享實務上，已展現多元面貌。

    縣府社勞局指出，各社區合作夥伴普遍認為，LINE群組是目前平台運作最佳的操作方式，未來也期盼能舉辦定期聚會與食農活動，提升平台會員的互動與黏著度，因此平台將以LINE群組或FB社團進行物資發布、會員招募及志工管理，也鼓勵社區居民參與共煮與共食活動，打造一個兼具環境保護與社會關懷的在地惜食網絡；未來縣府也將設計專屬識別LOGO，提升辨識度與宣傳效益，並提供經費補助，支持社區順利推動本計畫。

    社勞局科長呂建蒼表示，惜食不只是行動，更是一種生活態度，南投是農業縣，盛產農產品，這項計畫藉由社區共力與小農參與，不僅減少食物浪費，更促進地方產業鏈與人際連結，未來盼讓各社區將惜食文化深化為永續行動，讓南投成為全台最有溫度的惜食示範縣。

    南投是農業大縣，縣府社勞局盼透過設置惜食平台，避免生產過剩或外觀賣相不佳的農產品丟棄浪費。（南投縣政府提供）

    南投是農業大縣，縣府社勞局盼透過設置惜食平台，避免生產過剩或外觀賣相不佳的農產品丟棄浪費。（南投縣政府提供）

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