為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    讓長輩早晚運動增加明亮度 盧秀燕：交局推發光條當活動小禮物贈送

    中市府為長輩研發發光條，市長盧秀燕今天繫上在道安會報上宣傳。（記者蘇金鳳攝）

    中市府為長輩研發發光條，市長盧秀燕今天繫上在道安會報上宣傳。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/26 15:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的交通事故傷亡，有很多是資深公民，市長盧秀燕今天在道安會報，秀出繫在左右手臂上的發光條，表示資深公民發生事故的時間多半在清晨及晚上，但長輩不喜穿發光背心，因此交通局研發了發光條，未來在市府舉辦各項活動時，當作小禮物送長輩，以保護長輩的安全。

    市長盧秀燕今天下午主持道安會報，手臂上各繫上一個發光條，盧秀燕表示，今天上午就在市政路延伸通車時，所送的小禮物就是這個發光條。

    盧秀燕表示，台中市死亡事故，資深公民死傷比較多，而且時段是在清晨及晚上，跟資深公民晨昏時段會運動有關，因為光線不夠加上長輩喜穿深色衣，很多駕駛在車輛行駛過程沒有注意，造成悲劇發生。

    盧秀燕表示，市府不是只有宣導，還要解決問題，因此她請交通局研發讓長輩身上增加亮度，如同導護老師及愛心媽媽穿上發光背心，增加辨識度，但長輩可能不愛穿，但市府希望增加長輩辨識度明亮度，因此就研發成功發光條，長輩別到手臂就可以，非常方便，未來各局處辦活動送民眾的小禮物就可以送發光條。

    市長盧秀燕在道安會報秀出繫在手臂上的發光條。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕在道安會報秀出繫在手臂上的發光條。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕今天繫上發光條，表示要當紀念品送給長輩，讓長輩清晨晚上運動時增加辨識度。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕今天繫上發光條，表示要當紀念品送給長輩，讓長輩清晨晚上運動時增加辨識度。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播