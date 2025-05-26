讓長輩早晚運動增加明亮度 盧秀燕：交局推發光條當活動小禮物贈送

中市府為長輩研發發光條，市長盧秀燕今天繫上在道安會報上宣傳。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/26 15:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的交通事故傷亡，有很多是資深公民，市長盧秀燕今天在道安會報，秀出繫在左右手臂上的發光條，表示資深公民發生事故的時間多半在清晨及晚上，但長輩不喜穿發光背心，因此交通局研發了發光條，未來在市府舉辦各項活動時，當作小禮物送長輩，以保護長輩的安全。

市長盧秀燕今天下午主持道安會報，手臂上各繫上一個發光條，盧秀燕表示，今天上午就在市政路延伸通車時，所送的小禮物就是這個發光條。

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盧秀燕表示，台中市死亡事故，資深公民死傷比較多，而且時段是在清晨及晚上，跟資深公民晨昏時段會運動有關，因為光線不夠加上長輩喜穿深色衣，很多駕駛在車輛行駛過程沒有注意，造成悲劇發生。

盧秀燕表示，市府不是只有宣導，還要解決問題，因此她請交通局研發讓長輩身上增加亮度，如同導護老師及愛心媽媽穿上發光背心，增加辨識度，但長輩可能不愛穿，但市府希望增加長輩辨識度明亮度，因此就研發成功發光條，長輩別到手臂就可以，非常方便，未來各局處辦活動送民眾的小禮物就可以送發光條。

市長盧秀燕在道安會報秀出繫在手臂上的發光條。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕今天繫上發光條，表示要當紀念品送給長輩，讓長輩清晨晚上運動時增加辨識度。（記者蘇金鳳攝）

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