屏市極限運動公園設在永新公園 縣議員、市代看法不同

永新公園原址重建極限運動設施，各方看法不同。（記者葉永騫攝）

2025/05/26 15:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市極限運動公園在永新公園重建，縣議員李世斌、梁育慈、陳揚表明贊成，認為屏東需要一個年輕人運動場所，原地重建能夠帶動發展，屏東市民代表傅建雄則說，不少市代主張極限運動公園應該設立在運動園區，不要設在永新公園。

屏東市極限運動公園原設立在永新公園，因設施老舊拆除後各方意見紛歧，有人主張原地重建，有人主張設立多用途市集廣場，縣府則花了約200萬元委託規劃，計劃原地重建極限運動公園，不過部分的市民代表則主張極限運動公園應該設立在運動專區內，不要設立在永新公園內。

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縣議員李世斌表示，極限運動公園代表一個城市的活力，各縣市都在設立，屏東縣更是最早設立，雖然因為設備老舊拆除，但應該重建，希望縣府工務處好好跟地方溝通，爭取經費完成重建極限運動公園。

縣議員梁育慈認為，極限運動公園屏東20幾年前就設立，帶動了整個發展，現在更不可以走回路，讚成原址重建，也代表年輕的城市新意象。縣議員陳揚也讚同原地重建，盡快完成。

縣府工務處說明，已經與地方多次的溝通，公聽會也開過。市長周佳琪也主張，縣府在勝利星村有整體的考量規劃，永新公園新建極限運動公園，規劃內容不再是傳統的滑板，也會將親子及兒童設施都考量進去。

市代傅建雄指出，部分市代有意見是考量到民眾不同意見，不是反對極限運動公園，而是希望永新公園的塊地可以好好的運用，不要只有小眾使用而失去價值。

極限運動的標誌仍留在永新公園內。（記者葉永騫攝）

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