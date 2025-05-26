藝文補助北港虎尾逾億、元長東勢僅10萬 議員促雲縣府均衡發展

民進黨縣議員蔡永富認為縣府鄉鎮藝文補助配置不均，要求縣府應均衡發展。（記者李文德攝）

2025/05/26 15:19

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣觀光資源不均？民進黨縣議員蔡永富、顏嘉葦在總質詢時提出，縣府針對各鄉鎮市藝文補助經費出現落差，如元長、東勢一年僅補助10萬元，麥寮、台西連年補助不超過百萬，恐讓偏鄉更偏，要求縣府均衡城鄉發展。雲林縣文觀處表示，近年持續協助沿海鄉鎮打造觀光品牌，會協助各公所針對地方特色提出藝文活動。

顏嘉葦指出，根據縣府文觀處提供2023至今年各鄉鎮市藝文資源配置預算，主要補助為各鄉鎮包含活動、展覽、表演、館舍經營及社造補助案，類計經費已達4.2億元，但發現北港、虎尾鎮補助金額超過億元，其他鄉鎮出現失衡分配現象，如褒忠鄉3年來僅補助60萬，東勢將近兩年補助都只有10萬元，元長鄉今年也僅有10萬元。

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蔡永富表示，3年來虎尾、斗六、北港地區的藝文補助占了7成以上經費，嚴重失衡，如今年而言，元長、斗南、東勢等5鄉鎮補助僅有10萬元，麥寮、台西連年補助更是不超過百萬，擔憂會讓偏鄉更偏。

兩人表示，就以東勢鄉而言，大多民眾都只知道台中市的東勢區，卻不清楚雲林也有東勢鄉，縣府應該均衡雲林縣各城鄉的藝文發展，補助不應該厚此薄彼。如明年東勢鄉公所將辦光藝節，但無奈偏鄉資源不足，希望協府給予協助，增加當地曝光度。

文觀處長陳璧君表示，縣府近年來積極協助各地區打造觀光品牌，以沿海鄉鎮來說，有雲西海洋音樂季，成龍溼地藝術饗宴等，都成功帶動沿海偏向觀光，更有藝術宅急便，讓各個藝文團體能下鄉讓民眾們也能享受藝術氣息，針對東勢、元長等鄉鎮，都會協助地方公所，將當地具有文化特色的面向提出活動規劃，打出各地的觀光品牌；張麗善在答覆中也承諾，將會補助東勢鄉光藝節。

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