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    成為孩子生命的貴人 鴻海教育基金會招募課輔老師

    成為孩子生命的貴人，鴻海教育基金會招募114學年課輔老師。圖為113學年度星光計畫相見歡活動。（鴻海教育基金會提供）

    成為孩子生命的貴人，鴻海教育基金會招募114學年課輔老師。圖為113學年度星光計畫相見歡活動。（鴻海教育基金會提供）

    2025/05/26 15:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕弱勢孩子也可以翻轉未來，鴻海教育基金會推動「鴻海星光計畫」，每年照顧數百名弱勢孩子，下課後有溫暖安全的去處，提供晚餐和一對一課業輔導，基金會執行長汪用和表示，不只是一堂課，更是一段珍貴旅程，基金會正在招募114學年擔任一對一線上或實體的課輔老師，邀請對教學有熱情的大學生、碩博生和社會人士加入，攜手成為孩子生命中的貴人。

    鴻海星光計畫自2022年啟動，希望讓孩子在穩定的陪伴與客製化的教導下，改善習得無助，重拾學習動力，計畫實施3年以來，孩子們回饋，考試終於及格、看得懂文章在說什麼、原來英文沒有這麼難、從討厭數學到現在喜歡挑戰題目等等，一個個孩子拿到學校的成績進步獎，讓一對一課輔老師開心地分享，真高興孩子不再害怕英文，也有學生段考進步20分，讓課輔老師驚喜地嚇一跳。

    汪用和說，只要願意給予時間與真心，就可能成為翻轉孩子人生的天使，一個視上學為畏途的孩子願意學習，一個總是低頭沒自信的孩子知道自己也可以昂首挺胸，而孩子和老師是彼此陪伴，孩子也悄悄改變了老師，學生進步，老師也體會到「教學相長」真義。

    有課輔老師說，他原本以為是在教學生，後來才發現，學生也教了他很多；也有課輔導師覺得自己變得比較柔軟，感覺學生讓他成為一個更好的人；一位課輔導老師分享，以前他認為是自己很努力所以考上好大學，現在才知道，那是因為他很幸運生長在一個可以安心讀書的好家庭中而懂得感恩。

    汪用和強調，課輔老師不是孤軍奮戰，基金會星光計畫提供完整支持，讓課輔老師感受到「不是一個人上陣、是有著堅強後盾」的溫暖支持，從進入計畫之前，安排活潑的「相見歡」活動與學生建立感情，到開始教學後，提供國文、英文、數學、心理等科目主題的師培課，基金會還安排督導協助備課，以及隨時給予各種教學指導與鼓勵。即日起開放報名，報名連結請點此

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