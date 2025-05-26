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    豐原南陽新村疑污水接管致室內淹水 中市：將徹底調查改善

    市議員謝志忠與水利局人員等到豐原區南陽新村會勘，以了解居民住家淹水原因。（圖由謝志忠提供）

    市議員謝志忠與水利局人員等到豐原區南陽新村會勘，以了解居民住家淹水原因。（圖由謝志忠提供）

    2025/05/26 15:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區南陽新村附近居民反映，該處居民住戶日前才花費1、20萬元完成污水下水道接管工程，不料，5月24日中午一場大雨，卻發生住家馬桶不通，甚至廚房淹水，花錢找罪受；市議員謝志忠接獲民眾陳情，今天會同台中市水利局會勘，水利局表示，以往從未發生這種情形，將徹底調查、徹底改善。

    豐原區南陽新村附近居民反映，24日豐原下大雨，住家的馬桶在下大雨時，水就沖不下去，還出現疑似馬桶水往上冒的情形，質疑包商可能施工時不小心將污水管線接到雨水管線，才造成這種情形，並透過臉書向市議員謝志忠陳情。

    謝志忠表示，24日上週六的一場大雨，直接造成豐原南陽新村整條巷子水患，不是馬路淹水，而是家中淹水，甚至馬桶逆水而上，民眾苦不堪言，今天上午，他就邀請水利局及污水道系統包商前往現場勘查。

    現場居民表示，自從污水道接管完成後，已經淹第3次，這是以前沒有的現象；謝志忠表示，整條巷子的住戶都有狀況，合理懷疑真的是做污水到接管工程時，有系統性或者結構性的問題，要求水利局即刻全面釐清原因，盡速幫民眾解決問題。

    水利局污水設施科長林漢昌表示，目前狀況還不清楚，將徹底調查、徹底改善。

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