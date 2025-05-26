北市公館圓環提前今年7月拆除 本週四舉辦首場地方說明會

台北市政府原定9月啟動拆除公館圓環計畫，最新評估方案將提前至今年7月施工。（資料照）

2025/05/26 15:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府原定9月啟動拆除公館圓環計畫，最新評估方案將提前至今年7月施工，將在暑假封填地下公車專用道，台北市議員王閔生今（26）在議會交通部門質詢指出，相關路型、配套規劃都未出爐，地方民眾相當關心；交通局表示，已規劃本週四（29日）晚間舉行首場地方說明會，王閔生要求會前公布道路與標線設計圖。

王閔生指出，公館圓環是文山、新店出入北市的重要幹道，交通局千萬不能急就章，「不要為了市長或誰的一句話，就犧牲民眾的權益」，一定要收集完整的地方意見，包括路型、公車道、行人動線等；他認為，市府7月就會啟動地下道填平工程，現在有方案了嗎?也有民眾質疑地下道填平的必要性?

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北市交通局表示，目前已經有基本的路型規劃，預計29日晚上進行地方說明會；局長謝銘鴻表示，路型配置不斷的在調整，已經跟里長、北市府都有做過一些溝通，路型、公車路線配置都有初步的方案，而地下道填平是為了要設置左轉車道。

王閔生強調，29日晚上要開說明會前要公布道路與標線設計圖及整體交通的規劃；也要跟地方溝通清楚，若還有不同意見，不准動工。

台北市議員王閔生今（26）在議會交通部門質詢關心公館圓環拆除後的路型配置問題。（記者何玉華攝）

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