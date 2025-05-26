高雄港旅運人次不到基隆2成 李昆澤：仍有極大成長潛力

高雄港旅運人次不到基隆的兩成，圖為公主郵輪過往泊港場景。（記者王榮祥攝）

2025/05/26 14:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕今年高雄港旅運人次只有基隆港同期的兩成不到，且今年預報旅運人次僅有2023年高峰時的6成不到，立委李昆澤提醒高雄港旅運人次仍有極大成長潛力，港務公司表示將推動費用減免、多元包船等方案，擴大郵輪招商力度！

立法院交通委員會今前往高雄港務公司考察「高雄港洲際二期營運概況暨櫃場聯外交通改善作為」辦理情形，港公司針對航港體制改革、洲際二期營運、第七貨櫃未來營運規劃、櫃場營運智慧化及交領櫃服務整合等機制進行簡報。

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李昆澤表示，高雄旅運發展是他長期關注重點，但根據港公司統計，今年高雄港旅運人次只有基隆港同期的兩成不到，且今年預報的旅運人次卻僅有23年高峰時的6成不到，顯見高雄港旅運人次仍有極大的成長潛力，港公司應持續加碼費用減免及獎助等措施，推動高雄港郵輪旅運發展。

港務公司則承諾將會推動費用減免、多元包船等方案，擴大郵輪招商力度，吸引更多國際旅客來到高雄。

李昆澤指出，推動高雄航運發展應著重三大議題，包括環境永續、營運效率及人力培訓，在環境永續方面，國際主要的減碳作為含蓋推動零碳燃料的使用、強制岸電使用、強化船舶設計建造的減排，他要求港公司應儘速盤點岸電需求，加速設備建置，並研究四大國際主流淨零燃料於高雄港的儲存、運輸與裝填方案，同時比照國際安全標準，確保設備安全性。

在營運效率方面，港公司應與航港局偕同業者推動航運產業鏈智慧化，針對航運整體產業鏈進行整合，並建立航務及港務作業資訊系統平台，將船舶及陸上運輸、報關等服務資訊及內容進行整合，強化與航運業者間資訊整合，推動運載效率提升。

李昆澤提醒，留才、攬才及人才培訓也是重點，為因應國際船舶大型化、新型船舶及淨零科技等趨勢變化，航港局及港公司也要開設相關培訓或實務操作等課程，全力培養具備新技術專業的海事人才。

立委李昆澤關切高雄港相關建設與發展，並提及旅運人次還有極大成長潛力。（李昆澤服務處提供）

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