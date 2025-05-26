爭取補助保存台南5處文化資產 郭國文邀文化部會勘

爭取保存文化資產「劉厝警察官吏派出所 」、「佳里郵便局」等建物，立委郭國文今邀文化部等相關單位會勘。（郭國文服務處提供）

2025/05/26 14:41

〔記者王涵平／台南報導〕爭取保存文化資產「劉厝警察官吏派出所 」、「佳里郵便局」、「麻豆林家四房厝」、「麻豆林家三房厝」、「楊長利公厝」，立委郭國文今邀文化部等相關單位會勘，提報文資保存修復案件，納入最新一期文資專家審議並優予補助。

郭國文表示，台南為文化古都，有鑑於過去文化資源補助大多挹注於台南城區，提案曾文溪文化廊帶獲得文化部長李遠認同，也將於6月初安排會勘納入前瞻第五期計畫。

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郭國文提到，佳里郵便局為全台只剩9棟郵電相關日治官署建築之一，去年建於1938年的「屏東里港郵便局」也已經開工修復，佳里郵便局過去兩年爭取文資計畫補助皆無下文，現為閒置狀態，停滯多年現今屋頂半塌，這是全市唯一留存日本時代的郵便局，又位處於黃金地段有爭取補助價值。目前產權所屬為郵政及電信協會，為確保後續古蹟活化及再利用，將會立委林俊憲召開協調會進行處理。

麻豆林家四房厝因過去文資法較不完善而拆除半邊建物，成為目前所見之「半邊厝」，三房厝現有建物則保存相當完整，對於台灣傳統建築的解構與台灣文資法的痕跡都有重要文化意涵。

文化部文資司長陳修程表示，對於文化資產後續的再利用，希望可以一併帶動在地的文化復興、經濟、觀光，所以會需要詳細的文資調查，文資司會強力協助。以曾文溪流域文化的歷史建築、文化資產的保護，人文歷史的發展，對於流域文化的詮釋是非常重要的，文資局目前也正在盤點全國文化資產補助，最後以整體規劃，盡力爭取優先權。

郭國文強調，曾文溪沿岸的文史遺址希望能夠修復，定位整個台南市文史的副都心概念，以文資修復作為底蘊的觀光動能可以拓展至整個台南，也分擔台南市中心壓力、維持城市特色。

爭取保存文化資產「劉厝警察官吏派出所 」、「佳里郵便局」等建物，立委郭國文今邀文化部等相關單位會勘。（郭國文服務處提供）

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