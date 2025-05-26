北市議員陳慈慧指公車人力吃緊、疲勞駕駛 公運處：年輕人意願低

台北市議員陳慈慧表示，根據去年北市公車營運服務評鑑結果，不少駕駛出現疲勞開車上路，背後原因在於工時過長與休息不足，甚至有7家業者評鑑得分掛零。（記者劉詠韻翻攝）

2025/05/26 14:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市公車駕駛人力持續吃緊，勞動條件引發關注，議員陳慈慧今於議會質詢指出，根據去年北市公車營運服務評鑑結果，不少駕駛疲勞開車上路，背後原因在於工時過長與休息不足，甚至有7家業者評鑑得分掛零，並批評市府雖強調已透過調薪改善缺工情形，但實際上仍未掌握駕駛平均工時與薪資情況；公運處說明，駕駛年齡結構老化、年輕人就業意願低，也是公運處與其他行業必須共同性面對的議題。

陳慈慧表示，全台駕駛員缺工問題嚴重，其中台北市多達三成，而她向公運處索資得到的回復為，北市公車業者均為民營企業，未針對駕駛平均工時、加班情況及薪資明細進行統計。她提及，公運處4月曾於議會進行業務報告，項目內容提及「減緩駕駛長流失 落實查核及獎懲機制」，但公運處的回應卻未統計相關數據，質疑應如何得知駕駛長所面臨的問題？

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北市公運處長李昆振說明，自疫情開始後一直呈現大缺工現象，估計流6、700人才；另針對勞動條件，公運處每月全面查核發現超時的問題依然存在，此兩種現象均顯示公車駕駛是辛苦的行業，需要更多的努力去改善。陳慈慧直言，公運處曾為解決缺工問題，並把關公車駕駛員的服務品質，已從今年起提升運價，每月更直接加薪8000元，同時在公車上加裝科技輔助的設備，「上個月你們提出的專案報告，提及目前已初步減緩公車駕駛長的流失？」

李昆振回應，過年前先有一波離職，直至年後再逐漸小幅度回升，至少現況看起來是有止血的情形，於另一面向來看，也不否認台北市的公車駕駛年紀與全國勞工結構一樣，導致新進人員偏少，而中間階層屬於4、50歲的主幹，60歲則可能面臨退職，也是公運處必須與其他行業共同性面對的議題。

李昆振續指，多數年輕人也不願意加入行業，即便在薪資相對反映的前提下，包含前一次調薪的6000元，及今年1月20日開始運價新增的8000元，雖然數字顯示仍顯示人才流失，但有出現稍微止血情況，並稱薪資是重要的條件，但不會是唯一的條件。

針對陳慈慧詢問若公車駕駛長身心疲勞，是否有其他管道提供他們咨商輔導？李昆振則說，這部分仍需公運處另外進行匯整，但除身心狀況，各公司已考量駕駛長返程路上經過長站的休息空間全面翻新，以期駕駛長出車之前得到有效的放鬆環境。

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