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    新北校園遊戲場大變身 今年投入逾3450萬打造創意設施

    新北校園遊戲場改造融入地方文化特色，圖為平溪國小天燈溜滑梯。（圖由教育局提供）

    新北校園遊戲場改造融入地方文化特色，圖為平溪國小天燈溜滑梯。（圖由教育局提供）

    2025/05/26 14:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局近年優化校園遊戲環境，連續7年累計投入超過2.7億元經費，搭配安全健檢制度，建置特色遊戲場，今年再加碼挹注3450萬元，評估各校場地條件，量身打造具教育意義與創意挑戰的遊戲設施，鼓勵學校大膽創新融入「架高式」設計，刺激孩子的大腦與肢體發展。

    教育局長張明文表示，為解決部分校園受到地形及空間限制的困境，教育局鼓勵學校創新導入「架高式」設計，活用立體空間向上發展，建置主題式遊戲設施，不僅突破地面空間瓶頸，也兼顧創意和安全，讓孩子在有限空間中拓展無限想像。

    舉例而言，林口區頭湖國小在僅有200平方公尺的狹小場域中，建構出象徵夢想啟航的「飛機造型高空遊具」，結合近4公尺垂直空間，設置包含攀爬網、溜滑梯與鳥巢鞦韆等設施。

    頭湖國小校長陳承賢表示，藉由教育局經費補助，打造1座遊樂天堂，啟用以來成為最受學生歡迎的場所，課間與放學後孩童開心玩耍，遊具象徵每位新生從此起飛、畢業生滿懷希望展翅高飛。

    林口區嘉寶國小校長邱文良說，校園受限地形狹小，擴建遊戲場難度高，教育局提供多次專業諮詢，最終以「架高式」加上「生態融合」，打造多功能遊戲場，採用礫石鋪面與環保建材，並融入「三好校園」理念與生態課程主題，兼顧挑戰與互動性，預計今年9月完工啟用。

    張明文指出，「架高式」遊戲場是針對校園空間有限的創新解方，在不擴增地坪的前提下，有效提升遊戲場域的品質，還能結合學校主題與在地文化，例如頭湖國小「飛機夢想號」、民安國小「傑克與魔豆」、平溪國小「天燈溜滑梯」及板橋國小「枋橋火車站」等，皆為亮眼成果。

    新北市新莊區民安國小的遊戲場以「傑克與魔豆」故事為主題。（圖由教育局提供）

    新北市新莊區民安國小的遊戲場以「傑克與魔豆」故事為主題。（圖由教育局提供）

    新北市板橋國小的遊戲場重現「枋橋火車站」場警。（圖由教育局提供）

    新北市板橋國小的遊戲場重現「枋橋火車站」場警。（圖由教育局提供）

    新北市林口區頭湖國小的遊戲場打造「飛機夢想號」遊樂設施。（圖由教育局提供）

    新北市林口區頭湖國小的遊戲場打造「飛機夢想號」遊樂設施。（圖由教育局提供）

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