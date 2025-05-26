高雄六龜高中之光！ 首上台大翼友福 再獲總統教育獎殊榮

六龜高中學生翼友福（左）不僅是校內首位上台大的學生，近日也獲總統教育獎肯定，校長楊茂青（右）同感榮耀。（高雄市教育局提供）

2025/05/26 14:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市六龜高中首位錄取台灣大學社會學系的應屆畢業生翼友福，今年榮獲總統教育獎，也成為該校創校以來首位獲此殊榮的學生，雙重榮耀令全校師生同感興奮！

翼友福自小父母雙亡，由祖母與曾祖父撫養長大，國三那年，祖母病重離世，對於土地的情感，他毅然選擇繼續留在六龜升學，雖然悲傷籠罩青春歲月，但在六龜高中導師盧佳吟的陪伴，輔導老師的耐心引導，以及前校長梁華蓁鼎力爭取各界資源，支持他走出人生低谷，並積極參與客家青年國際交流團，拓展眼界、點燃夢想，今年以「希望入學」管道錄取台大社會學系，成為六龜高中上台大的第一人。

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翼友福在饒舌創作上也有成就，在語文課程與客語教師的協助下，精進母語能力，並將對嘻哈的熱情轉化為動人創作，成就一首首融合國語、客語與英語的原創饒舌作品，讓世界聽見來自山城少年的聲音。

獲得2025年總統教育獎殊榮，翼友福感謝每一位願意相信他的人，尤其是幫助他的人；他說，六龜高中不只是母校，更是他人生的轉捩點，讓他能用行動證明，偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花，鼓勵更多弱勢成長的人。

六龜高中校長楊茂青表示，翼友福同學像是一縷希望的曙光，照亮了無數在山城努力追夢的孩子，用堅持與感恩走過生命幽谷，帶著夢想勇敢前行，讓大家看見教育的力量。

高雄市今年有4學生獲得總統教育獎的殊榮，分別是六龜高中翼友福、苓雅區五權國小黃昊恩、左營區左營國小曾釩銨與高雄師範大學蔡奕琳，他們有的來自偏鄉，有的身障、有的曾歷重病，卻都以驚人的毅力與熱愛學習的精神，活出了比常人更豐沛的生命力。總統府預定於7月4日舉辦公開表揚典禮。

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