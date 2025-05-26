山與海的對話 台中黃竹國小與澎湖成功國小展開山海交流

黃竹國小師生，在成功水庫旁海邊櫓魚栽。（記者劉禹慶攝）

2025/05/26 14:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自台中太平山區的黃竹國小，由校長王志嵩領軍，一行26人跨海抵澎，與澎湖成功水庫旁的成功國小交流，展開「山與海」的對話。成功國小以澎湖傳統「櫓魚栽」，迎接遠道而來的貴客，而黃竹國小則以山林特色絹印教學，回報成功國小的熱情款待。

黃竹國小校長王志嵩與成功國小校長王天敏，為校長班同期同學，雙方約定帶領各自學校師生進行交流，促成今（26）日「山與海」對話交流。黃竹國小是位於台中市太平山區，被竹林圍繞的幸福小學，超小的校地，卻關不住師生無盡的學習力，整座山都是學習場域，這裡有豐富的生態，大冠鷲、小卷尾、五色鳥（偶爾還有八色鳥的蹤跡）以及種類豐富的蝶類等等。

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由於黃竹國小的校本課程是山野教育，一直以來都是親山，但對於海洋也有無窮的好奇與想像，因此結合各領域的學習知識，選擇澎湖造訪，除了校長私交之外，還有澎湖地理位置感覺很近，卻又那麼陌生，因此決定4-6年級師生一同走訪，感受澎湖的美麗，也分享黃竹國小山林之美。因此有了這次「山與海的對話」校際交流之旅！

此次絹印教學圖案，是根據成功國小的特色「櫓魚栽」、「風茹草」，黃竹國小特色「大冠鷲、五色鳥、蝴蝶」、以及這次活動主題-黃竹國小校狗（雪納瑞小黑）和成功國小校貓（黑貓）一起在跨海大橋看花火節，早上黃竹國小先在成功水庫海邊擼魚栽，隨後再去成功國小，教成功國小學生絹印體驗。

黃竹國小教導成功國小學生，相關絹印技術。（記者劉禹慶攝）

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