南投「泡麵土地公」遭詐團冒名稱「報明牌」 廟方已提告

詐騙集團冒名在臉書平台要人加LINE獲取報明牌訊息。（圖擷自網路平台）

2025/05/26 15:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮，近日被詐團相中冒名在網路平台發影片，指加入LINE就會定期分析沙盤報明牌，廟方接獲不少信眾告知，擔心繼續有人被詐騙，已向草屯警方報案提告妨害名譽，警方並赴石龍宮進行防詐宣導，與廟方一起提醒民眾小心遭詐騙。

全國知名的「泡麵土地公」中寮鄉石龍宮，因信眾前來拜拜都會帶泡麵當供品，拜完要吃一碗泡麵才算到此一遊，因此「泡麵土地公」名號不逕而走，該廟泡麵量充裕，因此即使像去年228連假信眾吃近5萬碗泡麵，該宮依然供應泡麵源源不絕。

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近來有不少眼尖的網友發現，在臉書平台有人以「泡麵伯公石龍宮」或「中寮石龍宮」貼影片，指免費報明牌，以加入主委好友為名義，提供LINE網址。經向石龍宮反映，該宮才知遭詐團惡意冒名，已前往轄區的爽文派出所報案，對該臉書詐號提出妨害名譽告訴。

草屯警方也到石龍宮向前來拜拜的信眾宣導；石龍宮主委吳國棟特別強調，該宮沒有提供網路報明牌服務，更不會要信眾加入主委的LINE，信眾若再發現趕緊打165或該宮電話求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中寮石龍宮主委吳國棟（左1）跟警方向信眾宣導，請大家小心被詐騙。（草屯警分局提供）

「泡麵土地公」供應泡麵充裕，信眾都可吃完泡麵再走。（資料照，記者陳鳳麗攝）

草屯警方跟廟方向信眾宣導，提醒不要被詐騙。（草屯警分局提供）

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