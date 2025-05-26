南鐵明年底下地通車 國道轉運站將移到台南車站

台南市北區公園路的台南轉運站是臨時性質， 未來後將會遷移到台南火車站。（記者蔡文居攝）

2025/05/26 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化將於明年底通車，南市議員許至椿今天總質詢關心台南轉運站在南鐵地下化後何去何從？台南市交通局長王銘德表示，目前在北區公園路的台南轉運站是臨時性質，未來南鐵地下化後，長期是要把國道的轉運站移到台南車站，這樣跟鐵路的轉乘會比較方便。

許至椿表示，位於北區的台南轉運站，在南鐵地下化後，轉運站會不會拆掉？台南轉運站有規劃進去台南車站專區嗎？未來轉運站移到火車站的腹地大小可行性如何？

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交通局長王銘德表示，在公園路的台南轉運站是公園用地的臨時使用，未來南鐵地下化後，台鐵的台南車站專用區開發，有一個轉運站空間的回饋設施。因此，長期是要把國道的轉運站移到台南車站，這樣跟鐵路的轉乘會比較方便。

王銘德表示，南鐵路地下化工程通連分為二階段，第一階段預計明年12月通車，開始下地營運，台南車站將改為地下車站；第二階段通車，則是新增的通勤車站林森站和南台南站，預計3至4年後才會通車。

王銘德說，在台南車站量體地下化後，小東路到民族路是則是車站專用區，未來開發後，周邊會規劃計程車及汽機車停車空間，長期則規劃將轉運站移到火車站，同時也會結合商業的開發。

台南鐵路地下化工程預計於明年底通車。（圖由鐵道局提供）

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