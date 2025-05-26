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    台東金針山行政區與地籍錯亂56年有解 縣府正重訂地段界讓人地合一

    台東縣金針山行政區屬太麻里鄉，地籍卻編入金峰鄉，數十年來衍生多層問題。（記者黃明堂攝）

    台東縣金針山行政區屬太麻里鄉，地籍卻編入金峰鄉，數十年來衍生多層問題。（記者黃明堂攝）

    2025/05/26 14:28

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣金針山行政區屬太麻里鄉，1969年因地籍等行政作業錯誤，地籍劃歸金峰鄉成為原住民保留地，嚴重影響漢人耕作，並衍生原漢爭議；延宕56年的問題出現解決曙光，縣府今天表示，在不動行政區前提下，正規劃修訂地段界，讓人地合一。

    太麻里金針山居民幾乎都是漢人，他們說，早在日治時代，甚至更早，祖先就在這裡開墾，土地明明在太麻里鄉公所行政轄區，但1969年金針山區金山段、比魯段及金星段土地3千多公頃，原屬太麻里鄉大王村，卻因政府地籍等行政作業錯誤，誤撥給山地鄉的金峰鄉公所管理，並編訂為「原住民保留地」，金峰鄉公所以原保地強硬管理漢人土地，不僅無法取得所有權，租用也受到限制，還有建築物被拆除。

    金針山居民長期抗爭，去年太麻里鄉公所還自辦公投，金針山居民以壓倒性票數，表達希望地籍、戶籍與行政區域界線同歸太麻里鄉。縣議會也通過提案，要求縣府解決陳年問題。

    縣議員翁麗吟今天在議會質詢時指出，去年金針山遭遇兩次嚴重颱風災害，農損嚴重，都是由太麻里鄉公所主動協助農民爭取災害救助，金峰鄉不聞不問。她追問地籍之爭處理進度。

    縣府民政處長林宏義表示，在去年兩度風災之後，縣府今年初決定採用監察院調查報告的建議，不再糾結於過去的行政區調整，改採調整地段界方式，達到行政區與地籍管理相符的目標。目前已由原民處提出當地原住民傳統領域，由戶政事務所提出門牌座標，由地政處進行地段界套繪，目前地籍套繪完成，還在進行邊界套繪，完成後會報請內政部核定。

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