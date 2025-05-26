技職盃黑客松競賽 台科大學生團隊「會贏噢！」拿下最大獎

國立台灣科技大學「會贏噢！」學生團隊，獲得教育部技職司長楊玉惠（右一）頒發評審團大獎。（教育部提供）

2025/05/26 14:04

〔記者林曉雲／台北報導〕2025年技職盃黑客松競賽全國賽成績出爐，國立台灣科技大學學生俞詠翔、吳孟軒及楊堇鉉共同組成的「會贏噢！」團隊獲得「評審團大獎」，其參賽作品「減碳。檢探」開發出一款整合超音波、加速度計與AI影像辨識技術之低碳微型軌道檢測模組，安裝於列車下方，以即時偵測軌道裂縫與異常情形，提升檢測效率並降低碳排放，作為傳統柴油檢測車的替代方案，評審團肯定其回應現今鐵道維運重視效率與永續並重的需求，且兼具實用性與市場潛力。

教育部技職司科長鄭淑真說明，競賽在國立高雄科技大學舉辦，今年主題引用聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）第9項「永續工業與基礎建設」，引導學生針對「建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新」議題進行創意發想、社會設計與原型創作，協助學生思考個人在世界的角色與責任，成為負責任的世界公民，使全國技專校院學生與國際社會議題接軌，並解決實際生活問題。

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參賽隊伍於為期2天競賽中，就所抽出的競賽題目「大眾運輸系統低碳化的設計規劃」，構思出各種解決問題的方案，透過競賽現場提供的機具設備及材料，加以轉化為具體的作品，主辦單位於正式競賽前，已辦理破冰組隊與進階訓練課程，讓參賽學生熟悉相關機具設備的使用方式，在競賽過程中更能自由地發揮創意，並同時兼顧作品的技術性及實用性，創造出更高水準的作品。

鄭淑真說明，技職盃黑客松競賽除了集結不同領域的學生進行交流互動，激發跨領域的創新思維外，亦促進同學們發揮團隊合作精神，結合創意與在學校所學技能，共同找出各種解決問題的方案，以培養學生創意思考及問題處理的能力，教育部期望透過辦理本競賽，有助於落實各校的教學創新模式，同時達到技職教育「務實致用」的精神。

技職盃黑客松競賽，參賽隊伍就所抽出的競賽題目「大眾運輸系統低碳化的設計規劃」，構思出各種解決問題的方案，透過競賽現場提供的機具設備及材料，加以轉化為具體的作品。（教育部提供）

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