端午連假高市車流估增8.2％ 景點熱門時段公布

端午節3天連假預測高市車流增8.2％，交通局公布景點熱門時段。（圖由高市交通局提供）

2025/05/26 14:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕端午節3天連假，高市交通局智慧運輸中心依據往年大數據，分析高雄主要幹道、景區車流狀況，預測整體車流量將較一般假日增加約8.2%，連假前1天與第1天，即5月29、30日的車流量將會最明顯，各景區車流高峰，預計將在連假第1、2天，即5月30、31日午後湧現，建議民眾盡量避開這些尖峰期。

交通局也分析高市各景點的熱門旅遊時段，分別旗津（15~19時）、西子灣及駁二（14~19時）、旗山和美濃（15~19時）、佛光山與佛陀紀念館（10~18時）、巨蛋商圈（11~20時）、義享天地（11~20時）、義大世界（11~18時）、夢時代（11~20時）。

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端午節連假期間，高市舉辦多項活動，包括5月29日、30日、31日，巨蛋舉辦「陳奕迅演唱會」；5月31日國家體育場舉辦「KT POP」演場會，會場周邊預期14點起車流增加，民眾應提前改道。

另連假期間於愛河水域舉辦「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」活動，歡迎市民朋友前往共襄盛舉，愛河水域及各場館周邊停車不易，為免塞車、尋找停車位影響出遊興致，出門前請多加利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況。

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