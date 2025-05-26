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    不一樣的自然課 上百名特教孩子走進科博館

    不一樣的自然科學課！3所國立特教學校與國立自然科學博物館合作，讓上百名特教生與師長走出校園，也讓科博館走入校園，體驗一堂不一樣的自然科學課。（圖由教育部提供）

    不一樣的自然科學課！3所國立特教學校與國立自然科學博物館合作，讓上百名特教生與師長走出校園，也讓科博館走入校園，體驗一堂不一樣的自然科學課。（圖由教育部提供）

    2025/05/26 14:11

    〔記者林曉雲／台北報導〕不一樣的自然科學課！3所國立特教學校與國立自然科學博物館合作，讓上百名特教生與師長走出校園，也讓科博館走入校園，透過「科學演示」及「科學動手做」活動，享受學習科學的樂趣，體驗一堂不一樣的自然科學課。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，為提升特教生的科學素養與探究能力，特教學校安排多元化教學活動，豐富特教生的學習經驗，引發學生的學習動機，也讓教師更了解學生的學習需求，對教師課程調整與學生融合教育都有效益。

    國立雲林特教學校校長林維靖表示，共有111名特教生到科博館上課，參觀科博館太空劇場、生命科學廳、科學中心，也參訪科博館知名的3大特色：淮河古菱齒象、大王魷魚及水運儀象台，學生們專心聽著導覽員的介紹，對以水為動力報時的水運儀象台的水流聲，印象很深刻，此活動不僅提供學生豐富的生活體驗，更增加學生和老師、家長的溫馨相處時光。

    雲林特教學校老師竇麗滿表示，到科博館上課活動，讓學生走出校園看到不同的世界，也讓老師看到學生不同於課堂上的樣貌。家長陳淑琴則表示，展覽内容豐富多樣，讓人印象深刻，值得再次造訪。

    此外，國立嘉義特教學校及國立台南特教學校則是把科博館搬進校園，與科博館合作不同主題的「科學演示」及「科學動手做」活動，嘉義特教學校以「靜電科學演示」介紹簡單的靜電特性及現象，及「科學動手做聲砲」，50名學生用生活中常見的材料製作聲砲；台南特教學校則讓全校200名師生共同參與，透過簡單的氣球實驗及動手製作紙製飛行器學習物理定律。

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