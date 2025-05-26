竹市慈雲路空橋究竟何時完工？ 議員抨擊市府宣傳政策不同調

議員劉崇顯表示，慈雲空橋本應是停職市長高虹安主打的重要建設，但在邱的施政報告的書面資料中，卻沒有任何隻字片語，令人意外。（資料照）

2025/05/26 13:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會今進行市長施政報告，由代理市長邱臣遠報告，議員劉崇顯表示，慈雲空橋本應是停職市長高虹安主打的重要建設，但在邱的施政報告的書面資料中，卻沒有任何隻字片語，令人意外，僅口頭說明將在明年中旬完工，但邱的臉書說年底要將慈雲空橋完工，短短兩天就跳票延宕半年，連自身主力宣傳的政策都毫無任何工程管控能力，只會讓更多的市民更加失望。

議員曾資程說，高虹安2025年光埔空橋全區完工政見確定跳票，由市府動工興建的跨慈雲路埔頂三空橋，原預定今年完工期程確定跳票，據了解工程延宕除缺工因素外，還有施工過程造成鄰損，正委外進行鄰損鑑定，邱臣遠臉書發文表示跨慈雲路空橋最快年底完工，今天施政報告指出完工日期在明年中，對工程進度未能精準掌控，發文發言也不夠嚴謹，市府團隊散漫又無能。

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議員楊玲宜指出，她對邱臣遠的施政報告感到非常遺憾，去年同日發生嚴重公安意外「晴空匯」，造成兩名消防弟兄殉職，至今住戶仍無法順利搬回家，市府卻通篇報告隻字不提，沒有相關的檢討說明，沒有相關的懲處，反觀前市長高虹安夜夜笙歌的態度，頗為諷刺。

她說，新竹市地方補助款因為藍白立委統刪行政院636億元，而受影響減列9.8億元，到底是哪些具體減列項目，市府未有完整說明。立委鄭正鈐口口聲聲說為竹市爭取293億元，但市府施政報告內僅有增加210億元，有近83億落差，也凸顯鄭正鈐滿口謊言。

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