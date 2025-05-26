宜縣端午應景食品稽查 醃漬蔬菜涉標示不實最高可罰400萬

端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動應景食品抽驗稽查作業。（宜縣衛生局提供）

2025/05/26 13:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動應景食品抽驗稽查，1件醃漬蔬菜「脆玉蘿蔔」被檢出含有合法使用的防腐劑苯甲酸，但未標示內容物名稱（食品添加物），涉及標示不實，已移請製造廠商所在地的衛生局處理，最高可處400萬元罰鍰。

宜縣衛生局今天（26日）指出，這波稽查作業查驗的食品，包括花生粒、栗子仁、粽子、乾香菇、蝦米、禽畜肉品、調味料共67件，檢驗項目有農藥殘留、防腐劑、硼酸、殺菌劑、漂白劑、著色劑等等，查出1件「脆玉蘿蔔」使用苯甲酸，卻未在包裝上明確標示。

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依據衛福部食藥署公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸為可合法使用的防腐劑，常被用在醃漬蔬菜產品，惟須遵守使用劑量及範圍，若違規添加或超量使用，可依違反食品安全衛生管理法處3萬元到300萬元罰鍰，未依規定標示處3萬元到300萬元，標示不實者處4萬元到400萬元。

針對選購粽子小撇步，宜縣衛生局長徐迺維請大家先「查店鋪」，即留意購買店鋪環境及人員衛生，之後「看外觀」，購買包裝完整且來源清楚粽子，再來是「摸溫度」，購買保存溫度攝氏60度以上環境販售的產品。若買回來粽子已冷卻，務必加熱再食用，冷藏粽子貯存溫度應控制在7度以下，冷凍粽子零下18度以下。

宜縣衛生局表示，粽子多以糯米製成，因黏性高，不易消化，不宜多吃，鄉親如有食品衛生安全問題，可向衛生局食品藥物管理科洽詢，專線電話：03-9332779。

端午節應景食品粽子多以糯米製成，因黏性高，不易消化，不宜多吃。（宜縣衛生局提供）

宜縣衛生局這波稽查作業查驗的食品共有67件。（宜縣衛生局提供）

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