為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣端午應景食品稽查 醃漬蔬菜涉標示不實最高可罰400萬

    端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動應景食品抽驗稽查作業。（宜縣衛生局提供）

    端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動應景食品抽驗稽查作業。（宜縣衛生局提供）

    2025/05/26 13:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕端午節將至，宜蘭縣政府衛生局啟動應景食品抽驗稽查，1件醃漬蔬菜「脆玉蘿蔔」被檢出含有合法使用的防腐劑苯甲酸，但未標示內容物名稱（食品添加物），涉及標示不實，已移請製造廠商所在地的衛生局處理，最高可處400萬元罰鍰。

    宜縣衛生局今天（26日）指出，這波稽查作業查驗的食品，包括花生粒、栗子仁、粽子、乾香菇、蝦米、禽畜肉品、調味料共67件，檢驗項目有農藥殘留、防腐劑、硼酸、殺菌劑、漂白劑、著色劑等等，查出1件「脆玉蘿蔔」使用苯甲酸，卻未在包裝上明確標示。

    依據衛福部食藥署公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸為可合法使用的防腐劑，常被用在醃漬蔬菜產品，惟須遵守使用劑量及範圍，若違規添加或超量使用，可依違反食品安全衛生管理法處3萬元到300萬元罰鍰，未依規定標示處3萬元到300萬元，標示不實者處4萬元到400萬元。

    針對選購粽子小撇步，宜縣衛生局長徐迺維請大家先「查店鋪」，即留意購買店鋪環境及人員衛生，之後「看外觀」，購買包裝完整且來源清楚粽子，再來是「摸溫度」，購買保存溫度攝氏60度以上環境販售的產品。若買回來粽子已冷卻，務必加熱再食用，冷藏粽子貯存溫度應控制在7度以下，冷凍粽子零下18度以下。

    宜縣衛生局表示，粽子多以糯米製成，因黏性高，不易消化，不宜多吃，鄉親如有食品衛生安全問題，可向衛生局食品藥物管理科洽詢，專線電話：03-9332779。

    端午節應景食品粽子多以糯米製成，因黏性高，不易消化，不宜多吃。（宜縣衛生局提供）

    端午節應景食品粽子多以糯米製成，因黏性高，不易消化，不宜多吃。（宜縣衛生局提供）

    宜縣衛生局這波稽查作業查驗的食品共有67件。（宜縣衛生局提供）

    宜縣衛生局這波稽查作業查驗的食品共有67件。（宜縣衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播