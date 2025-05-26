中市沙鹿公明里守望相助隊巡邏車汰舊換新 市府補助3分之1

沙鹿區公明里守望相助隊舉行巡邏車交車典禮。（圖由民政局提供）

2025/05/26 13:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區公明里守望相助隊車齡逾21年，日夜巡邏造成性能耗損，考量隊員巡守安全及機動性，市府補助新購巡邏汽車1輛，今天在公明里守望相助隊隊部舉行交車典禮。民政局長吳世瑋主持交車儀式，感謝守望相助隊無私奉獻，維護地方治安平穩，期盼全新巡邏車強化隊員執勤安全性，提升里隊巡守戰力，並盼里隊善用巡邏車，與市府攜手編織堅韌有力的社區安全防護網。

警力有限、民力無窮！吳世瑋表示，公明里人口逾5000人，地方治安除仰賴警察守護外，也需要在地民力的支援與協助。由於原巡邏車車齡逾21年，公明里長蔡水松積極爭取汰換新車，斥資74.5萬元添購全新巡邏車，其中市府補助24.5萬元，公明里守望相助隊自籌50萬元，相信全新車輛將成為穩定社區治安的重要利器，也期盼里隊持續發揮守望相助精神，與市府攜手守護市民生命財產安全。

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沙鹿區長張世祺指出，沙鹿區公明里守望相助隊共有44名隊員，里內並設有16個巡邏點，每位守望隊員都是維持社區治安功不可沒的角色，更是民力與警力合作的典範，感謝市府體恤基層服務需求，協助公明里守望相助隊汰換巡邏車，讓隊員巡守不怕風吹日曬雨淋，大幅提振隊員巡守士氣。

副議長顏莉敏、市議員王立任、公明里長蔡水松等皆出席交車儀式，強調守望相助隊是維護地方治安不可或缺的重要力量，警力有限，更需要仰賴隊員們的投入與努力，才能共同守護社區安全。

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