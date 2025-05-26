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    竹縣議員何智達要求試辦定點專人回收垃圾 楊文科：研究考慮

    新竹縣無黨籍縣議員何智達建議終結民眾群等垃圾車丟垃圾的現象，要求縣府比照國外，試辦定點設垃圾子母車給民眾自行丟垃圾。（記者黃美珠攝）

    新竹縣無黨籍縣議員何智達建議終結民眾群等垃圾車丟垃圾的現象，要求縣府比照國外，試辦定點設垃圾子母車給民眾自行丟垃圾。（記者黃美珠攝）

    2025/05/26 13:40

    〔記者黃美珠／新竹報導〕現在人的工時長，清潔隊又是定時、定線清運垃圾，新竹縣無黨籍縣議員何智達今天總質詢時拋出，是否由縣府環保局編列預算，在新豐鄉試辦、學習外國定點收垃圾的可能，這樣便利作息配合不上垃圾清運時間的鄉親丟垃圾，從中可望減少現在亂丟垃圾歪風，試辦效果如果不錯，他建議擴及全縣一起來做。

    縣長楊文科說，會研究、考慮何智達前述定點收垃圾的建議。

    縣府環保局長蕭宏杰說，何智達的建議，對人口密度高、道路狹小、上班時間不固定的人要丟垃圾來說確實相對友善，他們可以跟新豐鄉公所討論看看，環保局則給予必要的協助。

    何智達今天拋出前述看法前，劈頭就問楊文科和所有列席的縣府官員們出國考察的經驗那麼多，可曾見過哪一個國家跟台灣一樣，時間到了就家家戶戶奪門而出等垃圾車丟垃圾？

    他說，有時因連假過後垃圾太多了，垃圾車還沒走完就提前收滿要先返航傾倒後才能再出發工作，有時則是車子太老了半路拋錨，以致縱然有「樂圾通」的app可以查詢垃圾車的動態，但仍舊讓丟垃圾變得很浪費時間。

    何智達說，他在日本、義大利、澳洲都沒有看到人們這樣浪費生命，以義大利為例，他們在社區、路邊做個停車彎擺放垃圾子車，民眾有丟垃圾需要，自己分類好、投幣就能打開丟垃圾。

    他質疑「垃圾不落地」這個政策，畢竟國人公德心較差、而收垃圾的時間又固定；有些人真的沒辦法配合丟垃圾，公德心差的就會亂丟。例如租住套房者，因為工作等緣故趕不上丟垃圾，怎能期待他們把垃圾堆放在房內一個禮拜？最後有些人就只好亂丟，這樣搞得清潔隊也累死。

    所以他建議未來若推動定點收垃圾，要設置管理員監督、限時每天只服務12個小時，一旦管理員下班就改以監視器監控。他希望就從新豐鄉開始推動這個定點收垃圾的實驗計畫，希望有一天「等垃圾的風景」就此消失。

    何智達還說，用這樣試驗性來試辦，他相信可以幫助減少一些垃圾量，對清潔隊收垃圾的速度也會加快，整體評估如果不錯，則可考慮改由各鄉鎮市公所自編預算全面推動。

    台灣垃圾車定時清運，民眾大排長龍等候丟垃圾的場景，依舊讓許多工時較長、作息不同的民眾難於丟垃圾。（記者黃美珠攝）

    台灣垃圾車定時清運，民眾大排長龍等候丟垃圾的場景，依舊讓許多工時較長、作息不同的民眾難於丟垃圾。（記者黃美珠攝）

    德國杜賽道夫一處社區的垃圾定點回收站。（記者黃美珠攝）

    德國杜賽道夫一處社區的垃圾定點回收站。（記者黃美珠攝）

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