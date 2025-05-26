一命換一命？赴中器官移植內幕曝光 醫界權威：台灣人被當肥羊宰

台灣國際器官移植關懷協會副理事長黃士維醫師在彰基專題演講中，揭露台灣病患赴中國接受器官移植的黑幕，痛批「這不是醫療，是販賣人體的黑心產業！」（彰基提供）

2025/05/26 13:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕電影裡「一命換一命」的活體移植令人髮指，現實中爭議同樣存在。台灣國際器官移植關懷協會副理事長黃士維醫師近日在彰化基督教醫院專題演講中揭露黑幕，直言「台灣病患被當肥羊宰」，許多仲介打著「全程醫師陪同」、「指定醫療團隊」等旗號，實為高價噱頭，動輒多收數百萬元。

黃士維指出，中國器官移植產業建立在人權迫害之上，從過去依賴死刑犯、良心犯維吾爾族、基督教信眾、牧師等的器官來源，到近年以「公民捐贈」名義包裝社會弱勢者的器官來源，其本質始終是一個不透明、缺乏倫理的黑箱市場。他痛批，「這不是醫療，而是把人當成商品販賣的產業！」買的不只是器官，還可能是人命！

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他說，2000年至2006年間，台灣病患透過仲介赴中國換腎、換肝，費用約90萬至200萬元，遠高於中國患者18萬至25萬元；2007年後價格飆漲，腎臟移植飆破200萬，肝臟甚至高達800萬，價差驚人。

根據現行法規，醫師不得參與器官買賣或仲介，否則最高可被撤照。但黃士維表示，利益鏈隱密、暴利驚人，國內仍有業者暗中運作，讓病患誤信花錢就能「買到重生」，實則走入另一場風險。

對此，彰基發言人張尚文表示，對所謂「台灣醫師陪同赴中移植」深感震驚與痛心，此舉不僅違背醫德，更破壞病患對醫療體系的信任。他強調，台灣活體肝臟移植技術已達國際水準，成功率高，病人無須冒險出國。他呼籲政府加強查緝非法仲介、重罰違法醫護，「醫療不能變成黑心產業，醫者良知是最後防線！」

彰基發言人張尚文說，對「台灣醫師陪同赴中器官移植」一事深感震驚與痛心，強調這樣的行為已違反醫學倫理，呼籲政府加強查緝非法仲介。（彰基提供）

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