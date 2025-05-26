北市公館「霧裡薛圳」明渠 北市文資會認定「古蹟」

台北市文資審議會今（26）早審議通過將位於台灣大學旁、大學里內的「霧裡薛圳第二支線遺址」列為古蹟，並以「霧裡薛圳第二支線明渠」為名。（台北市文化局提供）

2025/05/26 13:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文資審議會今（26日）早審議通過將位於台灣大學旁、大學里內的「霧裡薛圳第二支線遺址」列為古蹟，並以「霧裡薛圳第二支線明渠」為名；圳內水質雖然混濁，但文資委員認為已經鮮少有位在原址的水圳，也是鮮少的未加蓋明渠，若是遭到破壞或移除，相當可惜，最後以10比7通過列為古蹟。

「霧裡薛圳第二支線遺址」是大學里社區營造重要據點，因居民擬進行都市更新，民眾擔心受損，於2024年4月首度提報文化景觀，之後也提報古蹟等；文化局於2024年7月辦理第1次會勘，委員意見不一致，12月再度辦理，決議列冊追蹤。

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文化局考量周邊有都更案進行，依文資法啟動文資審議程序，先後召開2次會議、2次會勘，共有17名委員參與；有委員認為，以水環境列為文化資產非常少有，「霧裡薛圳第二支線遺址」具有文化、經濟及都市空間發展各方面的重要性。且1724年完成的「霧裡薛圳」，是台北盆地淡水河右岸最先開發的水利設施，為漢人開墾台北盆地最重要的圳道設施，見證清代初期漢人初期墾拓發展。

但也有委員認為，水路周遭農田景觀已失，難以連結「霧裡薛圳」對大台北地區農田水利的功能，既無法實質呈現特定產業生活與周邊環境的關係，亦無從反映出土地永續利用的特殊技術。且水圳目前僅殘存一小段，水源、周邊地景均已非原貌。

文資委員會今天進行審議，農業部代表出席表示，圳體本身已是現代工程，非原址原貌，且水圳內的水源與農田灌溉沒有關係，僅是自來水，之前也曾發生周遭停水造成該水質混濁等狀況。

在地大學里長吳佩璇出席發言表示，霧裡薛圳乘載300多年的歷史，如今也見證當地作為低碳社區的發展。當地相關團體都認為，不僅是作為學校、環境教育的一環，更是台灣百年歷史的重要里程碑，若都更後消失了，如何向後代說明保存歷史。

文資委員郭瓊瑩以日本東京為例說，很多過往的水道渠道都被加蓋，東京人如今很希望重新找回，而「霧裡薛圳」雖只是片段，卻是鮮少的未加蓋明渠，若是遭到破壞或移除，相當可惜；最後，文資委員出席17人投票，10人同意、7人不同意，通過列為直轄市定古蹟，名稱訂定為「霧裡薛圳第二支線明渠」。

台北市文資審議會今（26）早審議通過將位於台灣大學旁、大學里內的「霧裡薛圳第二支線遺址」列為古蹟，並以「霧裡薛圳第二支線明渠」為名。（台北市文化局提供）

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