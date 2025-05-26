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    東北季風發威 氣溫創25年來同期第2低

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/05/26 13:17

    〔記者林志怡／台北報導〕受到東北季風與降雨影響，今日各地氣溫偏低，中央氣象署指出，今日台北站測得低溫僅17.3度，創下25年來5月下旬第2低溫，明天短暫回暖、迎來降雨空檔後，週三將再有鋒面靠近並於週四通過台灣，各地將有較大雨勢出現，氣溫再度轉涼，週五後降雨才會逐漸趨緩。

    中央氣象署預報員陳姵安指出，今日受到東北季風與華南雲雨區影響，北部、台中山區降雨持續，中南部則有局部短暫陣雨。

    這一波東北季風預計明起減弱，水氣也將逐漸減少，主要雨區分布在迎風面的東半部、恆春半島等，大台北地區也零星降雨，其他地區多雲到晴，另南部近山區、其他山區有局部短暫雷陣雨，且中南部山區可能有較大雨勢。

    陳姵安說，週三天氣將再度轉變，另一波鋒面自下午起接近台灣，白天各地就逐漸轉為多雲的天氣，且東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區有零星降雨，下午起西半部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，且越晚雨勢越大。

    這波鋒面將於週四通過台灣，期間各地有短暫陣雨或雷雨，且西半部、東北部、東部地區有短延時強降雨，鋒面過後東北季風也將再度增強，待鋒面於週五抵達巴士海峽，雨區縮小至東南部、東部地區，其他地區陸續轉為多雲的天氣，但氣溫仍持續偏涼，週六過後才會緩慢回暖。

    陳姵安提到，5月下旬過去仍偶爾會有低溫情況發生，從2000年以來的氣溫紀錄來看，台北站5月下旬最低溫發生在2006年的5月30日，當時測得低溫16.6度，今日的17.3度創下次低溫紀錄，第3低溫則發生在2008年的5月20日，氣溫為17.7度。

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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