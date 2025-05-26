單粒重約280克！台南歸仁「陳家肉粽」 端午節供不應求

陳家肉粽的產品，比起一般店家的大，很有飽足感。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/26 13:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕創立迄今近半世紀的台南歸仁區「陳家肉粽」，以大又好吃而知名，單粒重約280公克，份量十足，且純手工包製，深受歡迎，端午節將至，更是供不應求，已經暫停接單，連日來加班趕貨，老闆娘沈美亨也得到生產線幫忙。

已是歸仁地方老字號的陳家肉粽，以批發為主，供應工廠或早餐店，品質深受肯定，成功建立市場口碑，單日產量達5000粒，有分竹葉，以及南部人喜愛的月桃葉，平時就熱賣，端午節期間更加搶手。

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第二代的沈美亨說，陳家肉粽開業迄今已逾46年，每到端午節，都是訂單爆量，但由於手工包製，加上人力短缺，只得加班趕貨來因應。

沈美亨指出，員工多是老班底，有的在陳家肉粽資歷甚至超過30年，高齡化的關係，也不能太勞累，每天產能較為固定，難以大幅提升，真的無法出貨，請下單向隅的客戶體諒；她抱歉地說「明年請早」。

沈美亨表示，粽子包有豬肉、蛋黃、香菇、花生，內餡豐富，尤其相較於一般店家，比較大顆，呷起來很有飽足感，道地的南部風味，深受歡迎。

沈美亨提到，產品包含肉粽、五穀粽，以及素食的花生粽，口感Q彈，每天手工製作，目前第三代已經接手幫忙，持續傳承美味。

端午節將至，歸仁陳家肉粽供不應求，老闆娘沈美亨也跟著幫忙包製。（記者吳俊鋒攝）

歸仁陳家肉粽平常就很熱賣，端午節期間更是搶手。（記者吳俊鋒攝）

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