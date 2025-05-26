學生打工不怕被凹！ 新北6月啟動工讀專案勞檢

暑假打工旺季即將來臨，新北市勞工局將在6月啟動「工讀專案勞檢」。（圖由勞工局提供）

2025/05/26 13:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕即將進入暑假打工旺季，許多青年學子缺乏職場經驗，可能遇到不遵守法令的慣老闆，導致勞動權益受損。新北市勞動檢查處將於6月起，針對轄內各大專院校周邊經常僱用學生的業者，以及超商、餐飲業等大型連鎖企業門市據點，發動專案勞動檢查。

勞工局長陳瑞嘉指出，去年實施工讀專案勞檢，查獲違法樣態以「未支付加班費」、「未支付法定休假日出勤加倍工資」、「出勤紀錄未詳實記錄至分鐘」為大宗，總計開罰業者73萬元。

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陳瑞嘉表示，工讀生多屬時薪制勞工，只要每日工作超過8小時，或於休息日、法定休假日工作，雇主應依勞基法發給加班費或加倍工資。換句話說，業者如果讓工讀生在勞動節、端午節等休假日或休息日工作（週休僅1日），須發給加倍工資或加班費。

他說，由於出勤紀錄為核算工資的重要憑據，如有異常或缺漏，業者應在工資結算前會同勞工釐清補正，並依實際工時計算工資、如期發給。

勞工局提醒，剛進入職場的年輕學子，如遇到勞動法令等問題，可利用勞工局的「義務律師免費諮詢服務」，在上班時間來電：（02）29646357或（02）29646476。遭遇勞動權益受損，可透過「新北勞動雲」網頁的「勞資調解便利通」，申請爭議調解，或透過「勞動檢查立即GO」提出檢舉，確保自身權益。

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