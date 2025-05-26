為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學生打工不怕被凹！ 新北6月啟動工讀專案勞檢

    暑假打工旺季即將來臨，新北市勞工局將在6月啟動「工讀專案勞檢」。（圖由勞工局提供）

    暑假打工旺季即將來臨，新北市勞工局將在6月啟動「工讀專案勞檢」。（圖由勞工局提供）

    2025/05/26 13:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕即將進入暑假打工旺季，許多青年學子缺乏職場經驗，可能遇到不遵守法令的慣老闆，導致勞動權益受損。新北市勞動檢查處將於6月起，針對轄內各大專院校周邊經常僱用學生的業者，以及超商、餐飲業等大型連鎖企業門市據點，發動專案勞動檢查。

    勞工局長陳瑞嘉指出，去年實施工讀專案勞檢，查獲違法樣態以「未支付加班費」、「未支付法定休假日出勤加倍工資」、「出勤紀錄未詳實記錄至分鐘」為大宗，總計開罰業者73萬元。

    陳瑞嘉表示，工讀生多屬時薪制勞工，只要每日工作超過8小時，或於休息日、法定休假日工作，雇主應依勞基法發給加班費或加倍工資。換句話說，業者如果讓工讀生在勞動節、端午節等休假日或休息日工作（週休僅1日），須發給加倍工資或加班費。

    他說，由於出勤紀錄為核算工資的重要憑據，如有異常或缺漏，業者應在工資結算前會同勞工釐清補正，並依實際工時計算工資、如期發給。

    勞工局提醒，剛進入職場的年輕學子，如遇到勞動法令等問題，可利用勞工局的「義務律師免費諮詢服務」，在上班時間來電：（02）29646357或（02）29646476。遭遇勞動權益受損，可透過「新北勞動雲」網頁的「勞資調解便利通」，申請爭議調解，或透過「勞動檢查立即GO」提出檢舉，確保自身權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播