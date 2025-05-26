南市設落葉堆肥站有補助 環局：社區、里、學校都可申請

南市環保局與台史博將舉辦落葉到堆肥實踐資源循環說明會，歡迎市民報名參加。（南市環保局提供）

2025/05/26 13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕為推動資源循環再利用，台南市環保局、國立台灣歷史博物館攜手舉辦「落葉到堆肥實踐資源循環」的說明會，南市今年提出「學校及社區落葉堆肥站設置補助計畫」。環保局表示，歡迎南市轄內社區、里、社區管委會及學校踴躍提出申請，新設站最高補助2萬元，既設堆肥站最高補助1萬元，總補助金額上限20萬。

南市環保局表示，該局與台史博合辦一場結合環保、教育與文化的特別活動─「學校及社區落葉堆肥站輔導設置說明會暨廚餘堆肥輔導員講習」說明會，將於5月29日登場，邀請社區夥伴、學校老師與環保實務達人一起參與，一起為綠色生活加分。

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環保局表示，活動內容不但有廚餘再利用、落葉堆肥操作技巧說明，還有成功案例分享和實地參訪，從知識到實作一應俱全，幫助大家學得會、做得出來。會中也說明今年度「學校及社區落葉堆肥站設置補助計畫」，歡迎南市轄內社區、里、社區管委會及學校踴躍提出申請，新設站最高補助2萬元，既設堆肥站最高補助1萬元。活動限額50位，額滿為止。即日起至5月28日（星期三）止受理報名，參加者可透過網路或電話（06-2686751分機1626，張先生）任一方式報名。

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