新北攜手淡大開設航太課程 高中生體驗無人機、製作水火箭

新北市與淡江大學攜手合作，開設航太、觀光、AI應用與傳播四大領域課程。（記者賴筱桐攝）

2025/05/26 13:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局今（26）日宣布攜手淡江大學，開設全國首創、以高中實作導向為核心的「航太工程」專業課程，結合大學頂尖師資與科研資源，融合理論與實作，導入飛行力學、太空工程等概念，引導學生體驗「無人機模擬飛行」及「水火箭製作」等活動，希望深化高中生多元適性發展及跨域實作能力。

教育局長張明文表示，本次與淡江大學合作開設課程融合航太、觀光、AI應用與傳播4大領域，規劃8門跨域實作課程，包含「翼想天開：我想衝上雲霄」、「遨遊天際：帶我去月球」、「旅館職場初探：你的未來從這裡開始」、「遊戲玩出經營力─從永續力到經營腦」、「Game與AI探險記：在遊戲世界發掘人工智慧」、「智慧e筆的魅力」、「微電影拍攝與表演」及「一日小編歷險：與AI一起工作」等。

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其中「旅館職場初探」安排學生進入實習旅館，透過櫃台接待、房務管理及管家角色模擬，體驗旅宿業工作流程；「智慧e筆的魅力」由書法名家張炳煌授課，結合全球最先進電腦書寫系統，讓學生感受數位科技與書藝美學的融合；「微電影拍攝與表演」帶領學生進入淡江電視台與影像工坊，實際參與拍攝、運鏡與剪輯製作，落實媒體素養，培養影音創作實力。

淡江大學校長葛煥昭指出，大學社會責任（USR）應向下扎根，這次與新北市教育局合作，是淡大首次與縣市政府的全面性課程串連，將大學端豐沛的研究能量與教學資源，延伸至全市公私立高中。

竹圍高中高二學生李舒然分享，他對航太領域極感興趣，透過課程結合理論與實務，堅定自己的未來志向；學生陳妍蓁說，期待透過觀光課程，了解產業趨勢，從實習模擬演練與實作中汲取實務經驗，增進對觀光產業的專業知能。

「航太工程」專業課程預計今年10月至12月開課，新北市高中學生9月初起可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」報名參加。

淡水竹圍高中學生介紹淡江大學的航太工程課程。（記者賴筱桐攝）

新北市教育局與淡江大學合作，針對高中生開設航太科技專業課程。（記者賴筱桐攝）

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