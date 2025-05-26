雲林「重要門面」帶動觀光效益 西螺鎮將新建遊客中心

西螺大橋是雲林縣重要門面，鎮公所選定在大橋廣場對面興建遊客中心。（記者李文德攝）

2025/05/26 12:53

〔記者李文德／雲林報導〕西螺鎮為雲林縣重要門戶，美食、宗教文化豐富。鎮公所將在西螺大橋廣場對面預計斥資4500萬興建遊客中心，占地160坪左右。公所表示，目前已完成規劃設計，正向縣府申請建照；日前立委劉建國更邀觀光署長周永暉會勘，周表示將會全力支持。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺大橋是雲林縣門面，極具代表性。尤其位在西螺延平老街的福興宮太平媽祖，每年都吸引數百萬人次到此，今年更被入選國家主要觀光遊戲據點，因此希望再引進更多觀光資源，在西螺大橋前興建遊客中心。

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廖秋萍表示，遊客中心將選定在西螺大橋廣場對面的木棧道觀景平台，由於此地鄰近軟式網球場、運動公園，周遭更是有延平老街、福興宮，加上該地老舊亟需更新，因此將投入4500萬元新建。此遊客中心規劃2樓半建築，讓遊客駐足停留，增加當地觀光效益。

公所表示，遊客中心占地大約160坪，1樓將作為歷史典藏文物館，介紹西螺鎮、大橋等歷史典故，讓民眾深入了解當地文化，2樓預計規劃輕食空間，將招商吸引店家進駐，樓頂將有觀景台，可讓民眾遠眺西螺大橋風光，日前已獲中央觀光署核定2304萬元經費，其餘為地方自籌，目前已完成細部規畫設計，相關設計圖已送至縣府申請建照，預計今年8月便能動工。

日前立委劉建國邀請觀光署長周永暉到西螺鎮暢遊各處景點，劉建國表示，西螺擁有豐富宗教、農產文化資源，具有深度旅遊潛力。未來可引進智慧導覽系統、老街景觀再造、文創市集與假日觀光廣場等，讓旅客不只到此一遊，更要留下感動。

周永暉表示，考量西螺大橋及周邊多功能發展，一定要有一個遊客中心，提供遊客們相關服務，因此觀光署將會全力支持。

立委劉建國日前邀觀光署長周永暉到西螺會勘遊客中心一案。（圖由劉建國辦公室提供）

鎮公所選定在大橋廣場對面興建遊客中心。（圖由西螺鎮公所提供）

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