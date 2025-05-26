中市小黃公車延駛王田社區活動中心 讓長輩少走10分鐘

台中市共有26條小黃公車路線，涵蓋22個行政區、162里。（市府提供）

2025/05/26 12:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推偏鄉小黃公車，全市已有26條小黃公車路線，但還有很多人不知道市府有提供此服務，台中市政府交通局今（26）日於大肚區王田社區活動中心向長輩說明，如黃21路王田營埔線還延駛到照顧據點和社區活動中心，解決下車後要步行近10分鐘的困擾，對長輩而言，根本是一大福音。

交通局長葉昭甫表示，全市已有26條小黃公車路線，涵蓋山海屯區22個行政區、162里，長者不必勞煩家人接送，自己就能輕鬆出門，如黃21路王田營埔線過去僅能在「天和宮」站下車，距離活動中心仍有200公尺，長者要順著狹窄道路步行近10分鐘才能抵達，且社區內因有油庫存放點，每天有大輛車次的油罐車往返，經與地方積極溝通協調後，新增「王田社區活動中心」站點，讓小黃公車可直達活動中心、照顧據點。

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高齡97歲洪王嬌阿嬤表示，她每天都會搭乘小黃公車到樂齡據點上課，過去小黃公車黃21路到終點站王田站後，還要拜託駕駛收班後載到活動中心，少走200公尺。小黃公車延駛到王田活動中心對社區學員來說是一大福音，感謝有小黃公車的協助。

交通局表示，自5月1日起調整2班預約班次，採「有預約才發車」模式，分別為每日中午1時25分由追分郵局站出發，下午4時整由王田站出發。民眾必須於搭車前一日透過電話預約。

台中市共有26條小黃公車路線，提供偏鄉民眾搭乘。（記者蘇金鳳攝）

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