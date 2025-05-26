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    首頁　>　生活

    新竹物流配合縣府 宅配端午愛心物資送暖弱勢

    新竹物流準備了各100份的涼被、白米等物資，在端午節前送暖新竹縣。（取自竹縣府官網）

    新竹物流準備了各100份的涼被、白米等物資，在端午節前送暖新竹縣。（取自竹縣府官網）

    2025/05/26 12:44

    〔記者黃美珠／新竹報導〕週末就是端午節，新竹縣列冊的1512戶低收入戶家庭，今天可以收到每戶1000元的端節慰問金外，縣府社會處另跟新竹物流合辦公益送暖愛心宅配的捐贈活動，新竹物流不僅捐贈100件涼被、100包6公斤的白米，也透過自家物流宅配給縣內100戶弱勢家庭送暖給予支持。

    縣府社會處長陳欣怡說，新竹物流回饋社會，從2017年起就跟縣府合作，一年三節動員各地營業所，把愛心物資宅配送給受助戶。受贈名單則由縣府社工依據弱勢條件評估和推薦。

    針對縣內的列冊的低收入戶，每年春節、端午節以及中秋節都會各自贈與2000元到1000千元不等的慰問金，今年端午節的1000元慰問金，今天就會自動撥入低收入戶的家庭帳戶中，共有1512戶受惠。

    陳欣怡說，社會處設有物資銀行、新竹縣社會救助金專戶，善心的民眾如果要捐贈物資或愛心捐款，可洽該處社會救助及社工科。

    新竹物流透過自家的配送，把愛送抵新竹縣的弱勢家庭。（取自竹縣府官網）

    新竹物流透過自家的配送，把愛送抵新竹縣的弱勢家庭。（取自竹縣府官網）

    新竹縣有100戶弱勢家庭，在端午節前收到縣府和新竹物流聯手釋出的溫暖。（取自竹縣府官網）

    新竹縣有100戶弱勢家庭，在端午節前收到縣府和新竹物流聯手釋出的溫暖。（取自竹縣府官網）

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